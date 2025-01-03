В Україні зросла кількість вироків за запуск феєрверків: яка область лідирує

Заборона на використання піротехніки була запроваджена ще на початку повномасштабної війни

Кількість порушень, пов’язаних із запуском феєрверків, щороку зростала: у 2022 році зафіксували п'ять випадків, у 2023-му – 17, а в 2024-му ще 22

З моменту початку повномасштабного вторгнення в Україні було винесено 44 вироки за використання феєрверків. Більшість із них передбачали штрафи, але серед покарань були також умовні терміни та реальні ув’язнення. Найбільше таких вироків зафіксовано в Києві та Дніпропетровській області. Про це повідомляє Опендатабот.

Кількість порушень, пов’язаних із запуском феєрверків, щороку зростала: у 2022 році зафіксували п'ять випадків, у 2023-му – 17, а в 2024-му додалося ще 22. Близько 52% вироків стосувалися кримінальних справ, решта – адміністративних правопорушень із призначенням штрафів чи умовних покарань, як-от виправні роботи.

Заборона на використання піротехніки була запроваджена ще на початку великої війни, а з 6 листопада 2023 року набув чинності Закон №7438, який офіційно заборонив використання, продаж і розповсюдження більшості піротехнічних засобів. Після цього правопорушників почали активніше притягувати до відповідальності.

Найбільше випадків зафіксовано в Києві (11 вироків), Дніпропетровській області (6) та Одеській області (5). Штрафи за порушення варіювалися від 54 до 34 000 гривень, залежно від тяжкості випадку. Наприклад, 31 жовтня 2024 року на Харківщині суд призначив мінімальний штраф у 85 гривень.

На Полтавщині одного порушника засудили до 40 годин громадських робіт через попереднє адміністративне правопорушення. У Миколаєві чоловік отримав умовний термін на рік за запуск салюту під час повітряної тривоги, що спричинив паніку серед населення. У Одесі в лютому 2023 року суд призначив найсуворіше покарання – п'ять років і три місяці ув’язнення – оскільки порушник мав попередній умовний термін.

Нагадаємо, що 6 листопада 2023 року в Україні набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард.

Як повідомлялося, правоохоронці повідомили про підозру у хуліганстві 23-річному чоловіку, який після відбою повітряної тривоги, запустив у Святошинському районі столиці салют, що нагадував звуки роботи протиповітряної оборони.