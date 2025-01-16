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«Укрзалізниця» прискорює рух поїздів до Одеси: перелік змін

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» прискорює рух поїздів до Одеси: перелік змін
Компанія завершує ремонт залізничної інфраструктури
фото з відкритих джерел

З 27 січня рух потягів на Одеському напрямку буде прискорено на 2-3 години

З 27 січня «Укрзалізниця» прискорює рух деяких поїздів у напрямку Одеси на 2-3 години. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Завершуємо ремонт залізничної інфраструктури та з 27 січня прискорюємо низку поїздів на Одеському напрямку на 2-3 години, а ще – призначаємо зупинки на у Миколаївській області», – пишуть залізничники.

Список потягів

№51/52 Запоріжжя – Одеса

  • Відправлення із Запоріжжя о 16:00, прибуття в Одесу о 05:25 (замість 07:29). Прискорення: 2 год. 04 хв.
  • Зворотно з Одеси о 23:18 (замість 21:19), прибуття в Запоріжжя о13:30.
    Прискорення: 1 год. 59 хв.

№53/54 Дніпро – Одеса

  • Відправлення з Дніпра о 18:07, прибуття в Одесу о 05:25 (замість 07:29). Прискорення: 2 год. 04 хв.
  • Зворотно з Одеси о 23:18 (замість 21:19), прибуття в Дніпро об 11:11. Прискорення: 1 год. 59 хв.

№253/254 Кривий Ріг – Одеса

  • Відправлення з Кривого Рогу о 18:03, прибуття в Одесу о 05:25 (замість 07:29).
    Прискорення: 2 год. 04 хв.
  • Зворотно з Одеси о 23:18 (замість 21:19), прибуття в Кривий Ріг о 11:44.
    Прискорення: 1 год. 59 хв.

Поїзд №148/147 Київ – Одеса у напрямку Одеси прискорено на 2 год. 2 хв, у напрямку Києва – на 2 год. 26 хв.

Відправлення з Києва о 17:25, прибуття в Одесу о 06:15 (раніше 08:17)

Зворотно з Одеси о 19:50 (замість 17:24), прибуття до Києва о 09:02

Поїзд №7/8 Харків – Одеса прискорення на 3 год. 12 хв в напрямку Одеси та 3 год. 13 хв у напрямку Харкова.

Відправлення з Харкова о 20:20 (раніше 17:55), прибуття в Одесу о 07:12 (раніше 07:59)

Зворотно з Одеси о 22:29 (раніше 19:52), прибуття до Харкова о 09:21 (раніше 09:57.

Нові зупинки у Миколаївській області:

  • Вознесенськ;
  • Южноукраїнськ (Південноукраїнськ);
  • Колосівка (смт Токарівка).

Поїзди №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 тепер зупинятимуться на станції «Одеса-Східна», що обслуговує житловий масив імені Котовського.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запустила у застосунку більше персоналізованих функцій для користувачів.

Раніше «Укрзалізниця» підготувала нове меню з повноцінними обідами для своїх пасажирів. «Запускаємо в тестовому режимі повноцінні обіди на обраних поїздах «Укрзалізниці»! Меню гарячих страв у поїздах далекого сполучення було одним із найочікуваніших оновлень у сервісі «Укрзалізниці», – йдеться в повідомленні компанії.

До слова, минулого року пасажири «Укрзалізниці» 17 218 разів звертались до залізничників з проханням знайти загублені речі. Компанія розповіла про найбільш несподівані знахідки.

Теги: Укрзалізниця бізнес Одеса потяг Миколаїв

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