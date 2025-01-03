В Одесі загорілася квартира через вибух павербанка (фото)

Пожежа виникла у ванній кімнаті у квартирі на шостому поверсі девʼятиповерхівки

Сьогодні, 3 січня, вночі в Одесі, по вулиці Комітетська, через вибух павербанка виникла пожежа у квартирі. Про це повідомляє ДСНС Одещини.

Пожежа виникла у ванній кімнаті у квартирі на шостому поверсі девʼятиповерхівки. На місці рятувальники встановили, що унаслідок цього вибиті вхідні двері, вікно в кімнаті та рами на балконі.

«Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На щастя, ніхто не постраждав. Для встановлення причини пожежі на місці працювала дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС Одещини», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Одесі вранці 2 грудня сталося загоряння пральної машини у квартирі в багатоповерхівці, в результаті постраждав хлопчик 2013 року народження. Під час проведеної розвідки рятувальники встановили руйнування міжкімнатної перегородки та пошкодження стін у двох поруч розташованих квартирах.

До слова, перед судом постане жінка з Одеси, яка продала квартиру, а згодом проникла всередину і спалила її. Про займання квартири в одному з житлових будинків у Хаджибейському районі Одеси влітку повідомили місцеві мешканці. В оселі згоріло все, навіть опорні конструкції.