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В Одесі загорілася квартира через вибух павербанка (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В Одесі загорілася квартира через вибух павербанка (фото)
Займання у квартирі рятувальники оперативно загасили
фото: ДСНС

Пожежа виникла у ванній кімнаті у квартирі на шостому поверсі девʼятиповерхівки

Сьогодні, 3 січня, вночі в Одесі, по вулиці Комітетська, через вибух павербанка виникла пожежа у квартирі. Про це повідомляє ДСНС Одещини.

Пожежа виникла у ванній кімнаті у квартирі на шостому поверсі девʼятиповерхівки. На місці рятувальники встановили, що унаслідок цього вибиті вхідні двері, вікно в кімнаті та рами на балконі.

В Одесі загорілася квартира через вибух павербанка (фото) фото 1

«Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На щастя, ніхто не постраждав. Для встановлення причини пожежі на місці працювала дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС Одещини», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що в Одесі вранці 2 грудня сталося загоряння пральної машини у квартирі в багатоповерхівці, в результаті постраждав хлопчик 2013 року народження. Під час проведеної розвідки рятувальники встановили руйнування міжкімнатної перегородки та пошкодження стін у двох поруч розташованих квартирах.

До слова, перед судом постане жінка з Одеси, яка продала квартиру, а згодом проникла всередину і спалила її.  Про займання квартири в одному з житлових будинків у Хаджибейському районі Одеси влітку повідомили місцеві мешканці. В оселі згоріло все, навіть опорні конструкції.

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Теги: житло пожежа квартира вибух Одеса

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