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    В Одесі з вікна восьмого поверху випав хлопчик

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    Одеські поліцейські встановлюють обставини загибелі малолітньої дитини - В Одесі з вікна восьмого поверху випав хлопчик
    Одеські поліцейські встановлюють обставини загибелі малолітньої дитини

    На місці працює слідчо-оперативна група поліції для встановлення причин і обставин трагедії

    В Одесі в результаті падіння з вікна восьмого поверху загинув 4-річний хлопчик.

    Про це повідомляє поліція Одеської області.

    «4-річний хлопчик загинув у результаті падіння з вікна восьмого поверху однієї з багатоповерхівок в Приморському районі міста», – йдеться в повідомленні.

    На місці працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції для встановлення причин і обставин трагедії. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з позначкою «нещасний випадок».

    Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі чоловік у стані алкогольного сп'яніння викинув з вікна 9-го поверху житлового будинку шестирічну дівчинку.

    Теги: діти Одеса поліція
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