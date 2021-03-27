В Одесі з вікна восьмого поверху випав хлопчик

На місці працює слідчо-оперативна група поліції для встановлення причин і обставин трагедії

В Одесі в результаті падіння з вікна восьмого поверху загинув 4-річний хлопчик.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

«4-річний хлопчик загинув у результаті падіння з вікна восьмого поверху однієї з багатоповерхівок в Приморському районі міста», – йдеться в повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції для встановлення причин і обставин трагедії. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з позначкою «нещасний випадок».

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі чоловік у стані алкогольного сп'яніння викинув з вікна 9-го поверху житлового будинку шестирічну дівчинку.