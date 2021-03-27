В Одесі з вікна восьмого поверху випав хлопчик
На місці працює слідчо-оперативна група поліції для встановлення причин і обставин трагедії
В Одесі в результаті падіння з вікна восьмого поверху загинув 4-річний хлопчик.
Про це повідомляє поліція Одеської області.
«4-річний хлопчик загинув у результаті падіння з вікна восьмого поверху однієї з багатоповерхівок в Приморському районі міста», – йдеться в повідомленні.
На місці працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції для встановлення причин і обставин трагедії. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з позначкою «нещасний випадок».
Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі чоловік у стані алкогольного сп'яніння викинув з вікна 9-го поверху житлового будинку шестирічну дівчинку.