Розпочали із дев’ятирічних близнючок. Стартували випробування вакцини від коронавірусу для дітей

На результати випробування очікуються не раніше другої половини цього року

Дев'ятирічні дівчатка-близнючки першими отримали дозу вакцини від Covid-19. Саме з них компанія Pfizer почала клінічні випробування препарату для дітей у віці від 6 місяців до 11 років.

Як пише Insider, дівчат щепили в минулу середу в Університеті Дьюка.

Це випробування є продовженням масштабного дослідження Pfizer з тестування вакцини для дітей у віці від 12 до 15 років.

«Нас обнадіяли дані з групи від 12 до 15», – сказала в інтерв'ю New York Times Шарон Кастільо, прес-секретар Pfizer, що спонукало компанію почати випробування на дітях раніше, ніж вони спочатку планували.

Pfizer разом з Moderna і AstraZeneca тестують вакцину проти COVID-19 для дітей. Moderna почала випробування цього місяця, а AstraZeneca – у лютому.

Невелике випробування буде проходити з трьома різними дозами (10, 20 і 30 мікрограмів) серед 144 дітей по всьому світу. Дорослим же дають дві дози по 30 мкг з інтервалом 21 день.

Дослідники розділять учасників на три вікові групи – від 5 до 11 років, від 2 до 4 років і від 6 місяців до 2 років. Фахівці стежать за побічними ефектами і рівнем антитіл, що виробляються кожною дозою.

Після вибору найбільш безпечної та ефективної дози випробування вже охопить 4500 дітей: дві третини отримають вакцину, а одна третина отримає плацебо.

На результати випробування очікуються не раніше другої половини цього року.

Як вважають науковці, дітям необхідно пройти вакцинацію, щоб домогтися колективного імунітету.

Нагадаємо, 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складає 200 тисяч доз.

Вакцина ще має пройти лабораторний контроль. Це займе близько 10 днів.

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