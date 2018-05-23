В Одеській обласній раді створено постійну фотовиставку

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Над проектом протягом року працювали досвідчені фотохудожники

В адміністративній будівлі Одеської обласної ради створено постійну фотовиставку. Так, з другого по шостий поверх стіни коридорів буде прикрашено новими фотографіями мальовничих куточків Одещини, історичних пам’яток, ландшафтів, свят та звичаїв, побуту мешканців різних районів області. Більшість з цих робіт увійшли до фотоальбому «Одещина. Край та люди».

Над проектом протягом року працювали досвідчені фотохудожники Одеського регіону: Олег Куцький – голова правління Одеської обласної організації НСФХУ, переможець і лауреат міжнародних конкурсів, Борис Бухман – член правління Одеської обласної організації НСФХУ, голова спілки фотохудожників, член Всесвітнього клубу одеситів, Сергій Гуменюк – заслужений діяч мистецтв України, член українського відділення українсько-польсько-словацької групи «Black & White Group», керівник асоціації одеських фотографів, В’ячеслав Грубий та Ангеліна Тарасенко – член Одеської обласної організації НСФХУ, Національної спілки журналістів, асоціації одеських фотографів.

Нагадаємо, що у грудні 2017 року обласна рада презентувала новий фотоальбом «Одещина. Край та люди» з нагоди 85-річчя заснування Одеської області». До фоліанту, який не видавався 15 років, увійшло 500 фотографій з 26-ти районів Одещини.

«Обласна рада із задоволенням підтримала даний проект та усіляко сприяла втіленню його в життя. Окрім естетичного аспекту фотовиставка зацікавить іноземних гостей та достойно презентуватиме наш регіон на будь-якому рівні», – зауважив голова обласної ради Анатолій Урбанський.

Розміщення фотографій проводитиметься протягом тижня.