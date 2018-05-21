Українська Венеція готується до дня народження. Опублікована святкову програму
-
Розсилка
272 день народження святкує Вилкове
22 травня жителі міста Вилкове будуть відзначати 272 день народження міста. З цього приводу в центрі заплановані святкові заходи, які будуть проходити на протязі всього дня.
Як повідомляють організатори, день почнеться з богослужіння в Миколаївській православній та Никольській старообрядовій церквах.
Розклад подій:
- 8:00 – на службу збиратимуться парафіяни храмів;
- 13:00 – всі бажаючі зможуть відвідати трапезу в Миколаївській та Никольській церквах;
- 16:00 – події перемістяться на площу Миколая Чудотворця , де будуть працювати атракціони для дітей;
Читайте також
- 17:00 – на площі відбудеться відкриття виставки кращих дитячих малюнків та експозицій, присвячених рідному місту, а також пройде ярмарок кулінарних виробів. В цей самий час виступ розпочне оркестр духових інструментів;
- 17:50 – відбудеться спортивна ходьба найкращих байдарочників по Дунаю навпроти площі Миколая Чудотворця;
- 18:00 – початок концертної програми , в якій візьмуть участь колективи художньої діяльності Вилківської ОТГ.
Родзинкою концерту має стати дитяче дефіле , в якому зможуть взяти участь всі бажаючі діти при наявності нарядного одягу та цікавої зачіски.
З головної сцени прозвучать слова вітання від міського голови Миколая Дзядзіна.