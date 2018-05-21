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    Українська Венеція готується до дня народження. Опублікована святкову програму

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    Українська Венеція готується до дня народження. Опублікована святкову програму

    272 день народження святкує Вилкове

    22 травня жителі міста Вилкове будуть відзначати 272 день народження міста. З цього приводу в центрі заплановані святкові заходи, які будуть проходити на протязі всього дня.

    Як повідомляють організатори, день почнеться з богослужіння в Миколаївській православній та Никольській старообрядовій церквах.

    Розклад подій:

    • 8:00 – на службу збиратимуться парафіяни храмів;
    • 13:00 – всі бажаючі зможуть відвідати трапезу в Миколаївській та Никольській  церквах;
    • 17:00 –  на площі відбудеться відкриття виставки кращих дитячих малюнків та експозицій, присвячених рідному місту, а також пройде  ярмарок кулінарних виробів. В цей самий час виступ розпочне оркестр духових інструментів;
    • 17:50 – відбудеться спортивна ходьба найкращих байдарочників по Дунаю навпроти площі Миколая Чудотворця;
    • 18:00 – початок концертної програми , в якій візьмуть участь колективи художньої діяльності Вилківської ОТГ.

    Родзинкою концерту має стати дитяче дефіле , в якому зможуть взяти участь всі бажаючі діти при наявності нарядного одягу та цікавої зачіски.

    З головної сцени прозвучать слова вітання від міського голови Миколая Дзядзіна.

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