В одеському аеропорту затримали чоловіка, який загрожував безпеці громадян



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Подія сталася сьогодні вранці після отримання поліцією телефонного повідомлення про мінування цього об’єкту

Збивши шлагбаум, правопорушник на мікроавтобусі увірвався на територію аеропорту, після чого забіг всередину будівлі та наказав персоналу і пасажирам евакуюватися.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Чоловіка, що знаходився у явно неадекватному стані, негайно затримали. Він виявився 26-річним одеситом. В ході огляду транспортного засобу молодика правоохоронці вилучили пневматичну зброю.

Зараз з правопорушником працюють поліцейські. Перевіряється його причетність до повідомлення про мінування аеропорту та інших об’єктів Одеси. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.