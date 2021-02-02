В Одесі люди опинилися в пастці, після обвалу сходів у будинку

В ДСНС залучали 1 одиницю техніки та 5 чоловік особового складу

В центрі Одеси в житловому будинку обвалились сходи.

Руйнування відбулось у Приморському районі міста на вулиці Польський узвіз, повідомляє пресслужба ДСНС в Одесі.

В повідомлені зазначається, що 2 лютого о 07:59 до Служби Порятунку «101» надійшло повідомлення про руйнування сходової клітини в житловому будинку за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул.Польський узвіз, 5.

Жителі другого поверху виявились заблокованими у своїх квартирах

По прибуттю рятувальників встановлено руйнування сходів в 2-х поверховому житловому аварійному будинку. Жителі другого поверху виявились заблокованими у своїх квартирах. Працівниками ДСНС по висувній драбині евакуювали 4 особи з квартир на другому поверсі. Загиблих та постраждалих не має.

Від ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

Нещодавно повідомлялося, що внаслідок негоди в Одесі на вулиці Головковського дерево впало на одноповерховий житловий будинок та сталось часткове руйнування елементу кута будинку на площі 6 кв.м. Рятувальники прибули на місце виклику, розпилили дерево та прибрали його з будинку. Загиблих та постраждалих тоді не було.