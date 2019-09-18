Житель Одещини побив ногами трьох поліцейських: йому дали два роки



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У суді він визнав свою провину, але пояснювати причини свого вчинку відмовився

Жителя села Вишняки Арцизького району Одещини засудили до двох років в'язниці за насильство по відношенню до поліцейських. Про це повідомляє «Пушкінська» з посиланням на судовий реєстр.

Інцидент стався в селі Вишняки 10 березня. Місцевий житель намагався перешкодити поліцейським виконувати свої обов'язки і став бити їх ногами. Дільничний офіцер отримав удари в живіт, а слідчий і ще один співробітник - в спину і по ногах.

Потерпілі відбулися легкими тілесними ушкодженнями.

Виявилося, що чоловік був п'яний.

У суді він визнав свою провину, але пояснювати причини свого вчинку відмовився.

Суд засудив його до двох років позбавлення волі. Проте, він ще може оскаржити це рішення.