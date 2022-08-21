Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ ліквідували 300 окупантів за добу, де вдалося завдати найбільших втрат

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ ліквідували 300 окупантів за добу, де вдалося завдати найбільших втрат
Українські військові стоять проти ворога плечем до плеча
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

ЗСУ ліквідували 300 окупантів за добу, де вдалося завдати найбільших втрат

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 45200 військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 300 загарбників, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у Facebook.

Загальні бойові втрати Росії на 21 серпня орієнтовно склали:

особового складу – близько 45200 (+300) осіб ліквідовано;

  • танків – 1912 (+5);
  • бойових броньованих машин – 4224 (+12);
  • артилерійських систем – 1028 (+10);
  • РСЗВ – 266 (+0);
  • засоби ППО – 141 (+0);
  • літаків – 234 (+0);
  • гелікоптерів – 197 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 806 (+3);
  • крилаті ракети – 190 (+0);
  • Кораблі/катери – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3143 (+6);
  • спеціальної техніки – 99 (+2).
ЗСУ ліквідували 300 окупантів за добу, де вдалося завдати найбільших втрат фото 1

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 179-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти провели кілька невдалих штурмів на Слов’янському напрямку, на Донецькому напрямку ворог намагається продовжити наступальні дії. 

 

Теги: втрати Генштаб окупанти війна ЗСУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
19 серпня, 18:44
Українські бійці ліквідували 3130 одиниць ворожої автомобільної техніки
ЗСУ за добу «демілітаризували» 400 рашистів – Генштаб
19 серпня, 09:08
ЗСУ вдається відбивати атаки рашистів
ЗСУ відбили кілька штурмів та відкинули противника – Генштаб
Вчора, 18:54

Події в Україні

ЗСУ ліквідували 300 окупантів за добу, де вдалося завдати найбільших втрат
ЗСУ ліквідували 300 окупантів за добу, де вдалося завдати найбільших втрат
Знайдено мертвим начальника СБУ Кіровоградщини: що про нього відомо
Знайдено мертвим начальника СБУ Кіровоградщини: що про нього відомо
Начальника СБУ Кіровоградської області знайдено мертвим
Начальника СБУ Кіровоградської області знайдено мертвим
Окупанти відмовляються іти у наступ і сподіваються поїхати додому (аудіо)
Окупанти відмовляються іти у наступ і сподіваються поїхати додому (аудіо)
Окупанти захопили частину села на Миколаївщині
Окупанти захопили частину села на Миколаївщині
В окупованій Горлівці вибухнув російський склад боєприпасів (відео)
В окупованій Горлівці вибухнув російський склад боєприпасів (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
На виїзді із Севастополя утворився величезний затор
61K
Гетманцев накинувся на жителів мирних міст, яких обурило падіння гривні
58K
Скандал на Банковій: Подоляк розповів про посаду Арестовича в Офісі президента
30K
Український кулеметник здивував своєю кмітливістю окупантів (відео)
25K
На Харківщині окупанти самі задокументували докази своїх злочинів (відео)
23K
«Ось кому треба вклонитися!» Філатов показав людей, які прикривають небо Дніпра

Новини

Росія перекидає засоби ППО на територію Білорусі
Сьогодні, 07:29
ЗСУ відбили наступ окупантів під Харковом – Генштаб
Вчора, 07:16
Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
19 серпня, 18:44
Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки
19 серпня, 18:00
Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
19 серпня, 16:59
СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ
19 серпня, 16:42

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту