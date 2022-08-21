Українські військові стоять проти ворога плечем до плеча

ЗСУ ліквідували 300 окупантів за добу, де вдалося завдати найбільших втрат

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 45200 військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 300 загарбників, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у Facebook.

Загальні бойові втрати Росії на 21 серпня орієнтовно склали:

особового складу – близько 45200 (+300) осіб ліквідовано;

танків – 1912 (+5);

бойових броньованих машин – 4224 (+12);

артилерійських систем – 1028 (+10);

РСЗВ – 266 (+0);

засоби ППО – 141 (+0);

літаків – 234 (+0);

гелікоптерів – 197 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 806 (+3);

крилаті ракети – 190 (+0);

Кораблі/катери – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3143 (+6);

спеціальної техніки – 99 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 179-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти провели кілька невдалих штурмів на Слов’янському напрямку, на Донецькому напрямку ворог намагається продовжити наступальні дії.