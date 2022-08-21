ЗСУ ліквідували 300 окупантів за добу, де вдалося завдати найбільших втрат
ЗСУ ліквідували 300 окупантів за добу, де вдалося завдати найбільших втрат
Із початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 45200 військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 300 загарбників, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у Facebook.
Загальні бойові втрати Росії на 21 серпня орієнтовно склали:
особового складу – близько 45200 (+300) осіб ліквідовано;
- танків – 1912 (+5);
- бойових броньованих машин – 4224 (+12);
- артилерійських систем – 1028 (+10);
- РСЗВ – 266 (+0);
- засоби ППО – 141 (+0);
- літаків – 234 (+0);
- гелікоптерів – 197 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 806 (+3);
- крилаті ракети – 190 (+0);
- Кораблі/катери – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3143 (+6);
- спеціальної техніки – 99 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 179-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти провели кілька невдалих штурмів на Слов’янському напрямку, на Донецькому напрямку ворог намагається продовжити наступальні дії.
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