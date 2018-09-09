На одеському Ланжероні змагалися плавці з 18 країн світу (фоторепортаж)



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В Одесі стартували міжнародні змагання з плавання на відкритій воді «Oceanman Odessa-2018». Такої кількості людей, що одночасно пливуть в акваторія Ланжерона, одесити мабуть ще ніколи не бачили

У заході взяли участь 784 плавця з 18 країн світу: від України і Молдови до Франції і США.

У субботу відбулося три запливу - на десять, п'ять і два кілометри. Любителі водних процедур на швидкість приїхали цілими родинами. Наприклад, киянин Олександр Кутц подолав найбільшу дистанцію, його дівчина підкорила 5 км, а мати - 2 км.

«Я ніколи плаванням не займалася, і мій син мені на день народження в цьому році подарував слот на Oceanman, - розповіла перед запливом Олена Кутц - Я все літо тренувалася, і сподіваюся, що впораюся з дистанцією».

Першою двокілометрову дистанцію подолала учасниця Олімпійських ігор в Пекіні, а зараз тренер з плавання Наталія Худякова. За визнанням плавчині, одеський Oceanman організований на дуже високому рівні: «Я брала участь в трьох міжнародних стартах, і в Одесі все організовано на дуже високому рівні. Дуже класна атмосфера».

Ніяких обмежень за віком змагання не припускали. Найстаршому учаснику, який приїхав до нас з Казахстану, нещодавно виповнилося 70 років! А ось Володимир Клименко 1958 року народження, чемпіон СРСР з багатоборства, прийшов в першій десятці на дистанції в 2 км, ні в чому не поступаючись 20-річним суперникам.

«Це спринт для мене - зізнався Володимир. - Зараз у нас змагання в басейні починаються на 400 і 800 метрів, і мені потрібно нарощувати швидкісні показники».

Програма змагань розрахована на два дні, і сьогодні на Ланжероні стартують дитячі запливи.

Джерело: Думская