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    Суспільство

    У Києві капелани УПЦ освятили води Дніпра для українських бійців і ветеранів

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    Чин освячення води звершив заступник голови Синодального управління військового духовенства Православної Церкви України протоієрей Тарас Мельник - У Києві капелани УПЦ освятили води Дніпра для українських бійців і ветеранів
    Чин освячення води звершив заступник голови Синодального управління військового духовенства Православної Церкви України протоієрей Тарас Мельник
    Фото «Главком»

    Християни східного обряду відзначають нині Богоявлення або ж Водохреще

    У столичному Гідропарку капелани з УПЦ освятили воду для військовослужбовців. Освячення відбулося на пляжі «Передмісна Слобідка» (Гідропарк) за участі військовослужбовців батальйону Айдар, ветеранів АТО/ООС та громадських організацій.

    Освячення дніпровських вод для українських військовослужбовців відбулося вперше в столиці.

    Чин освячення води звершив заступник голови Синодального управління військового духовенства Православної Церкви України протоієрей Тарас Мельник.

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    У Києві капелани УПЦ освятили води Дніпра для українських бійців і ветеранів
    У Києві капелани УПЦ освятили води Дніпра для українських бійців і ветеранів
    У Києві капелани УПЦ освятили води Дніпра для українських бійців і ветеранів
    У Києві капелани УПЦ освятили води Дніпра для українських бійців і ветеранів
    У Києві капелани УПЦ освятили води Дніпра для українських бійців і ветеранів
    У Києві капелани УПЦ освятили води Дніпра для українських бійців і ветеранів
    У Києві капелани УПЦ освятили води Дніпра для українських бійців і ветеранів
    У Києві капелани УПЦ освятили води Дніпра для українських бійців і ветеранів
    У Києві капелани УПЦ освятили води Дніпра для українських бійців і ветеранів
    У Києві капелани УПЦ освятили води Дніпра для українських бійців і ветеранів
    У Києві капелани УПЦ освятили води Дніпра для українських бійців і ветеранів
    У Києві капелани УПЦ освятили води Дніпра для українських бійців і ветеранів

    Нагадаємо, як правильно святкувати Хрещення Господнє: традиції та обряди свята.

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    свята Гідропарк хрещення традиції
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