У Києві капелани УПЦ освятили води Дніпра для українських бійців і ветеранів
Чин освячення води звершив заступник голови Синодального управління військового духовенства Православної Церкви України протоієрей Тарас Мельник
Фото «Главком»
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У столичному Гідропарку капелани з УПЦ освятили воду для військовослужбовців. Освячення відбулося на пляжі «Передмісна Слобідка» (Гідропарк) за участі військовослужбовців батальйону Айдар, ветеранів АТО/ООС та громадських організацій.
Освячення дніпровських вод для українських військовослужбовців відбулося вперше в столиці.
Чин освячення води звершив заступник голови Синодального управління військового духовенства Православної Церкви України протоієрей Тарас Мельник.
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