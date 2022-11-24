Жителька Одеси прийшла сушити волосся до магазину (відео)

Жінка принесла фен з дому і почала сушити волосся серед натовпу

Одесити не губляться в тих громадських місцях, де електрика ще залишилася, та роблять усе, що їм потрібне. Зокерма, у мережі з’явилося відео, де жителька Одеса прийшла до магазину, щоб посушити волосся.

На відео жінка стоїть у натовпі народу та сушить волосся феном, який, ймовірно, принесла з дому.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Вчорашній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Станом на зараз у багатьох користувачів розпочалися аварійні відключення.