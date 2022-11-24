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Обмеження електропостачання в Києві: що відомо на цей момент

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обмеження електропостачання в Києві: що відомо на цей момент
Громадський транспорт працює – як підземний, так і наземний
фото ілюстративне

У столиці вже почали курсувати деякі трамваї

Без електропостачання, в режимі аварійного відключення залишається 25% відсотків житлового фонду міста. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Громадський транспорт працює – як підземний, так і наземний. Замість трамваїв, з метою економії електроенергії на їхні маршрути вийшли автобуси», – йдеться в повідомленні.

На даний час почали курсувати наступні трамвайні маршрути:

  • Михайлівська Борщагівка – Гната Юри – Ромена Роллана. Перевезення до вул. Старовокзальної забезпечуються тимчасовими автобусами;
  • просп. Відрадний– Контрактова площа (№ 14);
  • просп. Відрадний– вул. Старовокзальна (№ 15);
  • пл. Контрактова – вул. Старовокзальна (№ 18);
  • пл. Дарницька– Позняки, Червоний Хутір, Рембаза (№№ 8, 22, 29);
  • б-р Перова, Троєщина (№ 22, 28, 35).

На лівому березі Києва водопостачання відновили. На правому березі подачу води повністю відновлять у перший половині дня.

Раніше повідомлялося, що 70% столиці поки залишається без електрики.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Вчорашній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. 

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.

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Теги: війна росія окупанти Україна електроенергія

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