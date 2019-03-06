Автомобілі та мотоцикли на фантастичних світлинах, зроблених фотографом з США



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«Мені подобається створювати і розповідати історії за допомогою фотографії»

27-річний фотограф і мандрівник Аарон Брімхолл (Aaron Brimhall) народився і виріс в Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, а в даний час живе і працює в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. Він спеціалізується на зйомці автомобілів, мотоциклів і lifestyle-фотографії.

«Мені подобається створювати і розповідати історії за допомогою фотографії», - говорить Аарон.

Варто зазначити, що на сторінку Аарона в Instagram підписані майже 250 тисяч чоловік.