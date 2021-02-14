14 лютого – День усіх закоханих: що варто, а чого не можна робити

Традиційно в цей день закохані пари вітають один одного спеціальними листівками у вигляді сердечок – валентинками

14 лютого у світі відзначають День усіх закоханих, а віряни вшановують пам'ять Святого Валентина. Крім того, у світі святкується Міжнародний день дарування книг.

Міжнародний день дарування книг

Міжнародний день дарування книг (International Book Giving Day) – це добровільна ініціатива, започаткована у 2012 році американкою Еммі Бродмур. Вона спрямована на підвищення інтересу та доступу до книг і бібліотек.

Мета Міжнародного дня дарування книг – надихнути людей по всьому світу подарувати 14 лютого книгу – бібліотеці, другу, членам родини. Вважається, що у цей день мають об'єднатися і ті, хто дарує книги, і ті, хто прищеплює любов до читання.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 14 лютого вшановує пам'ять Святого Трифона, який вважається покровителем шлюбу й сім'ї.

Зазвичай, у цей день молодята влаштовують весілля та гуляння, оскільки скоро настане Великий піст.

У давнину в цей день було заведено молитися про гарний шлюб і здоров'я коханих. А в XX столітті склалася нова традиція – до мученика Трифона стали звертатися з молитвами про допомогу в пошуку роботи.

День Святого Валентина

14 лютого у багатьох країнах відзначається День святого Валентина або День усіх закоханих. Вважається, що це свято існує вже понад 16 століть, а подібні свята, присвячені самому прекрасному почуттю, з'явилися за часів давніх язичницьких культур. Наприклад, римляни в середині лютого святкували фестиваль еротизму Lupercalia в честь богині кохання.

Так, існує декілька легенд щодо «винуватця торжества». Ним вважається християнський священик Валентин, котрий жив у III столітті в місті Терні, що розташоване в італійській провінції Умбрія.

Одна із найпопулярніших легенд розповідає, що у 269 році римський імператор Клавдій II готувався до завоювання світу, але його армії не вистачало воїнів. Причиною цього він вважав сімейне життя, яке нібито відволікає солдатів від армії. На думку імператора, одружений легіонер набагато більше думає про те, як прогодувати власну родину, ніж про славу імперії. Тому Клавдій II видав наказ, згідно з яким солдатам заборонялося одружуватися впродовж усієї військової служби.

Попри наказ імператора, солдати продовжували одружуватися, а допомагав їм у цьому молодий священик Валентин. Дізнавшись про це, імператор розлютився й прирік його на страту. Очікуючи виконання вироку, Валентин закохався у сліпу дочку тюремника. Маючи певні медичні знання, він вилікував сліпоту дівчини. А перед стратою надіслав коханій прощального листа, якого підписав «Від твого Валентина«.

Традиції святкування

При цьому, в кожній країні світу є свої правила і звичаї святкування.

Головним кольором Дня святого Валентина вважається червоний або рожевий. Саме у таких відтінках намагаються дарувати подарунки.

Багато закоханих цього дня влаштовують святкову вечерю на двох у кафе, ресторані або домашній атмосфері. Цю дату також часто обирають для початку спільного життя. Закохані вірять, що таким чином вони збільшують свої шанси прожити у гармонії та щасті.

Що сьогодні не можна робити

З хати не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.

У День Валентина не можна спізнюватися

Не можна дарувати перстень (порада для хлопців), якщо не плануєте просити руки і серця

Не змінюйте кардинально свій зовнішній вигляд

Прикмети

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

Якщо небеса закриті туманними хмарами до вечора – в найближчі дні буде хороша погода.

Небо в зірках – весна настане нескоро.

Якщо цього дня тепло – найближчі 30 днів також будуть теплими.

Пішов сніг – навесні часто йтимуть дощі.

Морозний день – весна буде холодною і пізньою.

Іменини

Іменини у Петра, Трифона, Миколи, Василя і Давида.