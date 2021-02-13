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    Повісити замок на Банковій: в Офісі президента вигадали новий челлендж

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Замок із ключем закохані можуть отримати на місці</p> - Повісити замок на Банковій: в Офісі президента вигадали новий челлендж

    Замок із ключем закохані можуть отримати на місці

    Фото: «Букви»

    На місці ковзанки біля резиденції Володимира Зеленського зʼявився «будиночок кохання»

    До дня святого Валентина поблизу Офісу президента на вулиці Банковій зʼявився «будинок кохання». Як повідомляють «Букви», споруда виглядає як намет у рожевих кольорах з написом Love.

    У «будинку кохання» згадали про Олену Телігу

    У «будинку кохання» згадали про Олену Телігу

    Всередині на одній зі стін у кілька рядів розташовані карнизи для "замків кохання", на яких пара може написати свої імена та чіпляти у наметі. Зазначається, що замки видають усім охочим безкоштовно.

    Святкова локація розташована на тому ж місці, де раніше була резиденція Святого Миколая.

    Закоханих на Банковій не дуже багато

    Закоханих на Банковій не дуже багато

    Нагадаємо, у грудні минулого року на подвір'ї перед входом у будівлю Офісу президента змонтували ковзанку. Загалом ковзанка на Банковій пропрацювала півтора місяці.

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    Теги: свята Володимир Зеленський будинок Офіс президента
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