Повісити замок на Банковій: в Офісі президента вигадали новий челлендж
Замок із ключем закохані можуть отримати на місці
На місці ковзанки біля резиденції Володимира Зеленського зʼявився «будиночок кохання»
До дня святого Валентина поблизу Офісу президента на вулиці Банковій зʼявився «будинок кохання». Як повідомляють «Букви», споруда виглядає як намет у рожевих кольорах з написом Love.
Всередині на одній зі стін у кілька рядів розташовані карнизи для "замків кохання", на яких пара може написати свої імена та чіпляти у наметі. Зазначається, що замки видають усім охочим безкоштовно.
Святкова локація розташована на тому ж місці, де раніше була резиденція Святого Миколая.
Нагадаємо, у грудні минулого року на подвір'ї перед входом у будівлю Офісу президента змонтували ковзанку. Загалом ковзанка на Банковій пропрацювала півтора місяці.