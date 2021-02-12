Скільки коштують троянди: в Одесі назвали ціни на букети до Дня Св.Валентина

Букет зі 101 троянди обійдеться щонайменше в 4600 грн, а метрових – від 10 тисяч

До Дня всіх закоханих, яке відмічають 14 лютого, прийнято дарувати, окрім традиційних для свята атрибутів, ще й квіти.

За підрахунками журналістів, в Одесі об’ємні букети обходяться в тисячі гривень, пише Depo.ua.

Найбільший вибір квітів в Одесі можна побачити на Привозі, на квітковому ряді.

Букет зі 101 троянди в Одесі обійдеться щонайменше в 4600 грн, а метрових – від 10 тисяч

Букет зі 101 троянди пропонують різних розмірів. Найменші зазвичай мають висоту 40 сантиметрів , найдовші –100 сантиметрів. Найдешевше придбати букет можна у вуличних торговців – вони беруть небагато, то й поторгуватись з ними можна. Бабуся, що торгує на Черняховського, сказала, що продасть такий букет за 4600. Розмір квіток у неї був лише один – до 70 сантиметрів . Одна троянда в такому букеті коштуватиме 45,5 гривень. Але якщо брати квітки в меншій кількості, ціна на троянду збільшиться.

У квітковому переході на розі Дерибасівської та Преображенської працює лише одна квіткова лавка, проте достатньо велика. Там квіти є на будь-який смак і розмір. Найменші – 40 сантиметрів – обійдуться в 50 гривень за одну. Найбільші – 100 сантиметрів – за 100 гривень за одну.

Розмаїття цін можна побачити на квітковому Привозі. Там можна знайти й троянди довжиною в 30 сантиметрів , й зовсім гігантські, понад метр, квіти. Опитавши продавців, стає зрозуміло, що ціни у всіх схожі. Отож метрові троянди, пошукавши й поторгувавшись, можна придбати за 90 гривень за штуку. На найменші ціна варіюється від 35 до 45 гривень за штуку. Тут також можна розраховувати на знижку, якщо брати 101 квітку.

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