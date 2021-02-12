Скільки коштують троянди: в Одесі назвали ціни на букети до Дня Св.Валентина
Букет зі 101 троянди обійдеться щонайменше в 4600 грн, а метрових – від 10 тисяч
До Дня всіх закоханих, яке відмічають 14 лютого, прийнято дарувати, окрім традиційних для свята атрибутів, ще й квіти.
За підрахунками журналістів, в Одесі об’ємні букети обходяться в тисячі гривень, пише Depo.ua.
Найбільший вибір квітів в Одесі можна побачити на Привозі, на квітковому ряді.
Букет зі 101 троянди в Одесі обійдеться щонайменше в 4600 грн, а метрових – від 10 тисяч
Букет зі 101 троянди пропонують різних розмірів. Найменші зазвичай мають висоту
У квітковому переході на розі Дерибасівської та Преображенської працює лише одна квіткова лавка, проте достатньо велика. Там квіти є на будь-який смак і розмір. Найменші –
Розмаїття цін можна побачити на квітковому Привозі. Там можна знайти й троянди довжиною в
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