Ді Капріо замість Сковороди. Нардеп Арахамія став героєм курйозних мемів та фотожаб

Арахамія тепер надовго запам'ятає, хто сказав «Світ ловив мене, та не спіймав»

Нардеп від «Слуги народу» Давид Арахамія, який заявив, що цитата відомого філософа Григорія Сковороди «Світ ловив мене, та не спіймав» належить актору Леонардо Ді Капріо, неабияк розсмішив користувачів соцмереж.

Зокрема, вони жартують, що нардеп не очікував, що сковорідки можуть розмовляти.

Нагадаємо, нещодавно інший «слуга» Микола Тищенко вкотре спантеличив журналістів. Цього разу, відповідаючи на питання про вартість продуктів харчування, озвучив ціни дворічної давності.

Тищенко повідомив, що купує продукти на одному з найдорожчих ринків столиці, Бессарабському. Вибирає продукти і робить покупки самостійно.

За словами нардепа, вартість гречки становить всього 12 грн за кілограм, в той самий час, коли по всій Україні крупа протягом останніх двох років коштує не менше ніж 40 грн за кілограм.