Electra Meccanica Solo: трьохколісний електромобіль з напрочуд оригінальним дизайном



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Трьохколісний електромобіль Electra Meccanica Solo

На одному заряді акумуляторів цей транспортний засіб може проїхати до 160 кілометрів

Electra Meccanica Solo - це один з найбільш незвичайних електромобілів останніх років, дизайн якого з легкістю здатний здивувати інших учасників дорожнього руху. Незважаючи на свій триколісний кузов і «обрізаний зад», канадська компанія вже змогла зібрати понад 2,4 мільярда доларів замовлень від потенційних покупців.

Максимальна швидкість транспортного засобу становить 132 км/год, а на одному заряді акумуляторів він може проїхати до 160 кілометрів. Але найприємнішим моментом, за словами виробника, є його вартість, яка становить всього 15 тисяч доларів.

Джерело: trinixy.ru