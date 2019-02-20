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    Electra Meccanica Solo: трьохколісний електромобіль з напрочуд оригінальним дизайном

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    Трьохколісний електромобіль&nbsp;Electra Meccanica Solo - Electra Meccanica Solo: трьохколісний електромобіль з напрочуд оригінальним дизайном
    Трьохколісний електромобіль Electra Meccanica Solo

    На одному заряді акумуляторів цей транспортний засіб може проїхати до 160 кілометрів

    Electra Meccanica Solo - це один з найбільш незвичайних електромобілів останніх років, дизайн якого з легкістю здатний здивувати інших учасників дорожнього руху. Незважаючи на свій триколісний кузов і «обрізаний зад», канадська компанія вже змогла зібрати понад 2,4 мільярда доларів замовлень від потенційних покупців.

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    Electra Meccanica Solo: трьохколісний електромобіль з напрочуд оригінальним дизайном
    Electra Meccanica Solo: трьохколісний електромобіль з напрочуд оригінальним дизайном
    Electra Meccanica Solo: трьохколісний електромобіль з напрочуд оригінальним дизайном
    Electra Meccanica Solo: трьохколісний електромобіль з напрочуд оригінальним дизайном
    Electra Meccanica Solo: трьохколісний електромобіль з напрочуд оригінальним дизайном
    Electra Meccanica Solo: трьохколісний електромобіль з напрочуд оригінальним дизайном
    Electra Meccanica Solo: трьохколісний електромобіль з напрочуд оригінальним дизайном
    Electra Meccanica Solo: трьохколісний електромобіль з напрочуд оригінальним дизайном
    Electra Meccanica Solo: трьохколісний електромобіль з напрочуд оригінальним дизайном
    Electra Meccanica Solo: трьохколісний електромобіль з напрочуд оригінальним дизайном
    Electra Meccanica Solo: трьохколісний електромобіль з напрочуд оригінальним дизайном
    Electra Meccanica Solo: трьохколісний електромобіль з напрочуд оригінальним дизайном
    Electra Meccanica Solo: трьохколісний електромобіль з напрочуд оригінальним дизайном
    Electra Meccanica Solo: трьохколісний електромобіль з напрочуд оригінальним дизайном
    Electra Meccanica Solo: трьохколісний електромобіль з напрочуд оригінальним дизайном
    Electra Meccanica Solo: трьохколісний електромобіль з напрочуд оригінальним дизайном

    Максимальна швидкість транспортного засобу становить 132 км/год, а на одному заряді акумуляторів він може проїхати до 160 кілометрів. Але найприємнішим моментом, за словами виробника, є його вартість, яка становить всього 15 тисяч доларів.

    Джерело: trinixy.ru

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