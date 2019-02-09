Електромобілі наступають, чи вистачить у країні електрики?

Нам постійно твердять про економію енергоресурсів. Від перевантажень в мережах постійно вибиває світло, особливо в селах.

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Подключить к электросетям новый объект или получить дополнительную мощность – дорого и часто проблемно. Иногда складывается впечатление, что стоит включить в сеть духовку или обогреватель, как вырубит электроэнергию во всему поселку или микрорайону. (И так, кстати, бывает в моменты пикового потребления.)

А впереди нас ждет необходимость заряжать электромобили. Пока их не много. Но пройдет несколько лет, и количество электромобилей будет расти лавинообразно.

Я уже анализировал, что рано или поздно нас ждет бум установки индивидуальных зарядных устройств на стоянках около многоквартирных жилых домов, где, собственно, проживает большинство украинских семей. («Зарядка электромобиля возле дома – тысяча долларов с каждого».)

И пока этот бум не наступил, размещение единичных зарядных устройств проблем не вызывает. Но если их стразу начнут устанавливать в большом количестве, сопоставимом с нынешним количеством мест на стоянках, то понадобится достаточно много электроэнергии.

Давайте посчитаем, хватит ли вообще в Украине мощностей, чтобы обеспечить зарядку всех авто в стране, когда автопарк полностью заменится на электрический.

Это будет очень примерный расчет, но общую картину мы увидим. Предположим, что к моменту бума электромобилей, средний представитель этого семейства будет иметь батарею емкостью 50 кВт. Это вдвое больше, чем Nissan Leaf или BMW i3. Самое простое, допустить, что через какое-то время весь автопарк будет электрическим и все авто будут каждую ночь проводить полную зарядку. В Украине сейчас около 8,5 млн автомобилей. Умножив это количество на предполагаемую среднюю емкость батареи и 365 дней получаем 155 млрд кВт в год.

Это очень много. Это фактически столько, сколько сейчас вырабатывает вся энергосистема Украины. В то же время, поскольку почти вся электроэнергия для автомобилей будет потреблена ночью, можно предположить, что эту нагрузку украинские электростанции обеспечат практически на имеющихся мощностях. Более того, они будут рады такой ночной нагрузке мощностей. Ведь это еще и дополнительные доходы и возможность маневрирования мощностями.

Но это очень грубый расчет. Так сказать, верхняя планка. Ведь далеко не каждое авто будет ежедневно расходовать полностью заряд батареи. Посчитаем более корректно, ориентируясь на средний пробег автомобиля в Украине. Примерные цифры таковы: 8,5 млн авто, средний пробег каждого – 20 тыс. км в год (или 55 км в день).

Tesla Model3 с батареей емкостью 74 кВт проезжает около 500 км. Значит, на взятых нами как среднее 50 кВт она проезжает чуть меньше 350 км или 7 км на 1 кВт или 1 км на 0,14 кВт. Общий пробег всех авто страны – 8,5 млн авто умножить на 20 тыс. годового пробега – 170 млрд км. Умножаем на 0,14 кВт и получаем 24 млрд кВт.

То есть, в год электромобили потребят дополнительной энергии 24 млрд кВт, что по меркам украинской электроэнергетики совсем не много. Достаточно сказать, что такое производство (160 + 24 млрд кВт) было еще недавно, в 2014 году, а 30 лет назад Украина вообще вырабатывала 300 млрд кВт в год.

То есть, проблем с производством электроэнергии мы не ждем при любом количестве электромобилей в стране.

Но есть вопрос с сетями доставки. Не секрет, что у нас и сейчас во многих местах возможности потребителей сильно ограничены из-за изношенности электросетей, недостаточных трансформаторных мощностей. А это важный аспект, поскольку уже сейчас мощности, необходимые для зарядки авто, тем более, быстрой зарядки, сопоставимы с лимитами мощности на весь дом или квартиру. Спасает, опять-таки, ночной режим зарядки, но в любом случае, этот сегмент энергоснабжения потребует серьезной модернизации.

Джерело: Сегодня

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