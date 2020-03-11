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    Фото

    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади

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    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади

    Дівчина пірнає з аквалангом по всьому світу в прагненні дізнатися більше про океани і ділиться своїми враженнями з навколишнім світом

    Надя Алі (Nadia Aly) - талановита фотограф, кінорежисер та аквалангістка з Торонто (Канада), яка в даний час живе і працює в Лос-Альтос (США). Надя спеціалізується на підводній фотографії.

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    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади
    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади
    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади
    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади
    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади
    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади
    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади
    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади
    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади
    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади
    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади
    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади
    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади
    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади
    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади
    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади
    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади
    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади
    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади
    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади
    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади
    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади
    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади
    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади
    Фантастична краса підводного світу. Неймовірні світлини, зроблені фотографкою з Канади

    Дівчина пірнає з аквалангом по всьому світу в прагненні дізнатися більше про океани і ділиться своїми враженнями та знахідками з навколишнім світом. Фотограф викладає знімки в Instagram, де у неї більше 120 тис. підписників.

    мистецтво
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