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    Франція та Україна провели спільні маневри в Чорному морі (фото)

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    Основна увага приділялась підвищенню взаємосумісності та злагодженості дій екіпажів - Франція та Україна провели спільні маневри в Чорному морі (фото)
    Основна увага приділялась підвищенню взаємосумісності та злагодженості дій екіпажів
    фото: navy.mil.gov.ua

    Французи надали для навчань транспортно-бойовий гелікоптер NH-90

    У північно-західній частині Чорного моря десантний корабель «Юрій Олефіренко» Військово-Морських Сил ЗС України разом з фрегатом Військово-Морських Сил Французької Республіки «Auvergne» провели тренування типу «PASSEX», повідомила служба зв’язків з громадськістю.

    Метою заходу було підтримання безпеки в Чорноморському регіоні, вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів двох країн відповідно до стандартів Північноатлантичного Альянсу.

    Окрім надводних бойових одиниць, від французької сторони, до навчань залучався корабельний транспортно-бойовий гелікоптер NH-90.

    Під час відпрацювання елементів тактичного маневрування, особовим складом кораблів було проведено низку спільних тренувань, зокрема, ведення нічного сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв'язку тощо. Основна увага приділялась підвищенню взаємосумісності та злагодженості дій екіпажів.

    Крім того, на борту «Юрій Олефіренко» було відпрацьовано тренування з надання допомоги аварійному кораблю із висадкою аварійно-рятувальної групи французького фрегата.

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    Франція та Україна провели спільні маневри в Чорному морі (фото)
    Франція та Україна провели спільні маневри в Чорному морі (фото)
    Франція та Україна провели спільні маневри в Чорному морі (фото)
    Франція та Україна провели спільні маневри в Чорному морі (фото)
    Франція та Україна провели спільні маневри в Чорному морі (фото)
    Франція та Україна провели спільні маневри в Чорному морі (фото)
    Франція та Україна провели спільні маневри в Чорному морі (фото)
    Франція та Україна провели спільні маневри в Чорному морі (фото)
    фото: navy.mil.gov.ua

    Варто відмітити, що комунікація між екіпажами кораблів здійснювалась виключно англійською мовою відповідно до міжнародної системи сигналів MTP.

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    Теги: Чорне море військові навчання корабель гелікоптер
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    Франція та Україна провели спільні маневри в Чорному морі (фото)