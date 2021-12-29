Морські піхотинці «захопили» на Одещині аеродром (фото)

За оцінками посередників та керівника навчань, військовослужбовці діяли впевнено та професійно

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На Одещині пройшли батальйонно-тактичні навчання окремого батальйону бригади морської піхоти. Про це повідомляє пресслужба командування морської піхоти ЗСУ.

За сигналом батальйон був піднятий за тривогою, частково доукомплектований військовослужбовцями оперативного резерву, завантажився на бойову техніку та вирушив у район очікування.

За легендою навчань, морпіхи в умовах активної протидії «противника» здійснили марш до одного з морських портів.

Забезпечивши його оборону, основні сили батальйону вийшли у певний район місцевості й у зустрічному бою з ходу захопили та зачистили аеродром, який перебував під контролем сил умовного противника.

У районі аеродрому морпіхи обладнали нові позиції та перейшли до кругової оборони. Незважаючи на активну протидію диверсійно-розвідувальних груп, особовий склад успішно виконав поставлене завдання та забезпечив висадку повітряного десанту своїх підрозділів.

За оцінками посередників та керівника навчань, військовослужбовці діяли впевнено та професійно.

Нагадаємо, військове телебачення України презентувало пілотну серію проєкту «Школа війни». У серіалі розповідається про випробування, які потрібно подолати кожному військовослужбовцю перед тим, як потрапити в елітні підрозділи морської піхоти Збройних сил України.

До слова, у грудні ЗСУ вперше провели на Донеччині бойові стрільби з «Джавелінів» (відео).