Окупанти бомблять Харків: вибухи чутні у всьому місті

Вороги не полишають спроб пробитися у Харків і зламати спротив українських захисників

Ситуація у місті залишається вкрай складною

У ніч на 5 березня Харків піддався масованому бомбардуванню. Про вибухи повідомляють майже з усіх районів міста. Про це повідомляє Telegram-канал Харків LIVE.

Приблизно о 2:34 у місті оголосили повітряну тривогу і незабаром почали лунати вибухи.

«Літаки чутні у всіх районах Харкова», – йдеться в повідомленні

Вибухи відбуваються в районі Салтівки, Холодної Гори, Баварії, Люботині, селищі Жуковського, Нових домів тощо.

Нагадаємо, увечері 4 березня українські війська перейшли в контрнаступ на Харківщині. До слова,: в області загинуло 39 мирних громадян.

Як стало відомо, вороги хочуть створити сухопутний коридор із окупованим Кримом.

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