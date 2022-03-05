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    Події в Україні

    Окупанти бомблять Харків: вибухи чутні у всьому місті

    Вороги не полишають спроб пробитися у Харків і зламати спротив українських захисників - Окупанти бомблять Харків: вибухи чутні у всьому місті
    Вороги не полишають спроб пробитися у Харків і зламати спротив українських захисників
    фото: AFP

    Ситуація у місті залишається вкрай складною

    У ніч на 5 березня Харків піддався масованому бомбардуванню. Про вибухи повідомляють майже з усіх районів міста. Про це повідомляє Telegram-канал Харків LIVE.

    Приблизно о 2:34 у місті оголосили повітряну тривогу і незабаром почали лунати вибухи.

    «Літаки чутні у всіх районах Харкова», – йдеться в повідомленні

    Вибухи відбуваються в районі Салтівки, Холодної Гори, Баварії, Люботині, селищі Жуковського, Нових домів тощо.

    Нагадаємо, увечері 4 березня українські війська перейшли в контрнаступ на Харківщині. До слова,: в області загинуло 39 мирних громадян.

    Як стало відомо, вороги хочуть створити сухопутний коридор із окупованим Кримом.

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    Теги: Харків окупанти обстріл
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    Окупанти бомблять Харків: вибухи чутні у всьому місті