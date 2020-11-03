Зеленський не коментує вбивство українських бійців на Донбасі, але відповів своєму другу Саріку

Зеленський і його друг Сарік схожі в одному: говорячи про війну і загибелі людей, вони обидва не вимовили слово «Росія»

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Просто Вова, друг Сарика

Российские снайперы застрелили двух украинских бойцов под Водяным - президент Украины молчит и не комментирует. Россиянин в инстаграмме обвинил президента Украину в поставках «фосфорных бомб» в Азербайджан - президент Украины делает официальное заявление и поднимает своего неадекватного друга до международного масштаба.

Зеленский и его друг Сарик схожи в одном - говоря о войне и гибели людей, они оба не произнесли слово «Россия»

Во-первых, главным поставщиком вооружений в Азербайджан за последние десять лет является Российская федерация. В 2018-м году президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил российские поставки вооружений более чем в 5 миллиардов долларов. Это несравнимо больше, чем когда-либо поставляла в Азербайджан Украина, и это самые современные виды вооружений, которые Азербайджан активно применяет. По армянам бьют российские гаубицы Мста-С, РСЗО Смерч с современными корректируемыми ракетами российского производства, танки Т-90.

Во-вторых, ни одно видео из Карабаха, подчеркиваю, ни одно видео, не показывает применение каких-либо боеприпасов украинского производства. Для современной азербайджанской армии старые советские боеприпасы с украинских складов никакого интереса не представляют. Вообще, на фронте из всех украинских вооружений я увидел только старые БТР-70 пограничной службы Азербайджана, которые мы поставили в 90-х годах, и которые были захвачены армянами в районе Веджалы.

В-третьих, судя по видео из Армении, никаких «фосфорных бомб» там не применяется. На видео из Армении, где показаны пожары от обстрелов - зажигательные реактивные снаряды с отделяющейся головной частью. Такие снаряды входят в стандартный боекомплект любой современной системы вооружения. Например, в боекомплект обычного РСЗО «Град» БМ-21 входит зажигательный снаряд 9М28С калибра 122 мм, с зажигательной смесью на основе алюминиево-магниевого сплава, их используют прежде всего для поджога растительности. В Карабахе их, кстати, применяют редко. К сожалению, и Армения и Азербайджан бьют по населенным пунктам наиболее разрушительными осколочно-фугасными боеприпасами, в результате обстрелов Арменией азербайджанских городов на данный момент убиты 91 мирный житель, в результате обстрелов Азербайджана в Карабахе - 45 мирных жителей. Россия с 90-х активно участвует в войне в Карабахе, поставляет вооружения обеим сторонам конфликта.

В-четвертых, Украина подверглась агрессии Российской федерации, российские военные захватили Крым, ведут войну на Донбассе. Тот самый Крым, который любит посещать друг Зеленского и который нахально заявляет «Крымнаш» (как может президент Украины после такого вообще унижаться до общения с таким неадекватом?) . От массового применения российской армией различных видов вооружений погибли многие сотни мирных жителей. Россияне били Смерчами и Градами по нашим городам. Все это россияне не замечают - а ведь это страна этого Сарика, это он за эти убийство и за 7 лет войны против Украины платит налоги.

И если бы Владимир Зеленский имел гордость за страну, которую ему выпала честь представлять, он бы не стал оправдывался перед каким-то недалеким человеком, оболваненным роспропагандой, а дал бы объективную оценку российским провокациям и российской политике, которая приводит к войнам в Молдове, Украине, Грузии, Сирии, Азербайджане, Армении, к гибели многих тысяч мирных жителей, многих тысяч военных. Но Зеленский ведет себя не как президент Украины, а просто как Вова, друг Сарика...

Джерело: блог Юрія Бутусова

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