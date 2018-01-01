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    Експерти спрогнозували долю запущеного у космос автомобіля Маска

    Хімік Річард Сахлебен переконаний, що навіть через мільйон років автомобіль буде впізнаваним
    Експерти назвали найголовніші загрози для особистого автомобіля Ілона Маска Tesla Roadster, запущеного у ході запуску ракети Falcon Heavy у вівторок, 6 лютого. Серед них - радіація, ймовірне зіткнення з об'єктами й космічним сміттям, повідомляє Live Science. Так, хімік Вільям Керролл зазначає, що авто загрожуватимуть тверді об'єкти й радіація.
    • Сьогодні, 02:54
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    Tesla Roadster в космосі
    Tesla Roadster в космосі

    Хімік Річард Сахлебен переконаний, що навіть через мільйон років автомобіль буде впізнаваним

    Експерти назвали найголовніші загрози для особистого автомобіля Ілона Маска Tesla Roadster, запущеного у ході запуску ракети Falcon Heavy у вівторок, 6 лютого.

    Серед них - радіація, ймовірне зіткнення з об'єктами й космічним сміттям, повідомляє Live Science.

    Так, хімік Вільям Керролл зазначає, що авто загрожуватимуть тверді об'єкти й радіація.

    «Органіку зруйнують різні види радіації, з якими вона зіткнеться... Органічним речовинам у такому довкіллі я б не дав і року», - заявив він. 

    У цьому випадку органіка - це пластмаси й навіть каркас машини з вуглецевого волокна.  Крім того, малоймовірно й те, що електрокар розминеться із мікрометеоритами.

    У свою чергу, інший хімік, Річард Сахлебен загалом підтримує думку Керролла, але переконаний: навіть через мільйон років автомобіль буде впізнаваним.

    Нагадаємо, 6 лютого компанія Space X провела успішний запуск надважкої ракети-носія Falcon Heavy зі стартового майданчика на мисі Канаверал у Флориді.

    На еліптичну орбіту, яка простягається від Сонця до Марса, відправили особистий автомобіль глави SpaceX Ілона Маска, червоний Tesla Roadster з манекеном в скафандрі на водійському сидінні.

    Ракета стартувала о 22:45 за київським часом. Запуск довелося перенести через сильний вітер.

    Приблизно через дві з половиною хвилини після підйому два зовнішніх прискорювача ракети відкололися і повернулися на Землю.

    Проте, центральний прискорювач надважкої ракети Falcon Heavy розбився, найімовірніше, тому що у нього закінчилося паливо.

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