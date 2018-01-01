«Трюк та рекламний хід»: у «Роскосмосі» прокоментували запуск Falcon Heavy

Представник «Роскосмоса» вважає, автомобіль Tesla відправили у космос, бо в компанії «кепські справи»

Виконавчий директор з комунікацій «Роскосмоса» Ігор Буренков заявив, що запуск ракети Falcon Heavy з автомобілем Tesla є дуже хорошим трюком і рекламним ходом. Про це Буренков сказав в ефірі радіостанції «Ехо Москви». «Є компанії приватні, які займаються дуже добре бізнесом, зацікавлені в залученні додаткових



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Фото: SpaceX Запуск ракети-носія Falcon Heavy

Представник «Роскосмоса» вважає, автомобіль Tesla відправили у космос, бо в компанії «кепські справи»

Виконавчий директор з комунікацій «Роскосмоса» Ігор Буренков заявив, що запуск ракети Falcon Heavy з автомобілем Tesla є дуже хорошим трюком і рекламним ходом.

Про це Буренков сказав в ефірі радіостанції «Ехо Москви».

«Є компанії приватні, які займаються дуже добре бізнесом, зацікавлені в залученні додаткових інвестицій в свій бізнес. Природно, що для цього вони влаштовують різні промоакції. Якщо ви помітили, цей запуск супроводжувався не порожньою якоюсь там болванкою або якимось навантаженням, який, у принципі, було б не шкода втратити в разі поразки, а він конкретним абсолютно автомобілем супроводжувався», - зазначив представник «Роскосмоса».

«Потрібно якимось чином поліпшувати справи. Справи кепські у Tesla, це всі знають. Це дуже гарний трюк, це чудово», - додав Буренков.

Нагадаємо, 6 лютого компанія Space X провела успішний запуск надважкої ракети-носія Falcon Heavy зі стартового майданчика на мисі Канаверал у Флориді.

На еліптичну орбіту, яка простягається від Сонця до Марса, відправили особистий автомобіль глави SpaceX Ілона Маска, червоний Tesla Roadster з манекеном в скафандрі на водійському сидінні.

Ракета стартувала о 22:45 за київським часом. Запуск довелося перенести через сильний вітер.

Приблизно через дві з половиною хвилини після підйому два зовнішніх прискорювача ракети відкололися і повернулися на Землю.

Проте, центральний прискорювач надважкої ракети Falcon Heavy розбився, найімовірніше, тому що у нього закінчилося паливо.