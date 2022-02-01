Одіозна Марченко шокувала своїм перевтіленням (фото)

Авторка пропагандистського фільму «Паломниця» рекламує другий сезон проєкту

Дружина проросійського політика Віктора Медведчука, кума лідера країни-агресора Володимира Путіна та авторка пропагандистського фільму «Паломниця» Оксана Марченко на відео у своєму ютуб-каналі постала перед глядачами в образі бездомної.

Марченко опублікувала тизер другого сезону свого скандального проєкту «Паломниця», який присвятила темі безпритульних та допомоги їм. «Ніхто не повинен жити на вулиці, ніхто не повинен просити милостиню, не має бути бізнесу на милостині», – пафосно мовить екстелеведуча у ролику. Пізніше Марченко знімає з себе перуку та змиває грим.

Марченко наголосила, що на «прощу» її благословив керівник Московського патріархату, митрополит Онуфрій. Телеведуча навіть встановила на свій автомобіль номери «паломниця» та опублікувала фото у своїй соцмережі.

Нагадаємо, з першим сезоном авторського проєкту Марченко пов'язано чимало скандалів. Зокрема, в одній із серії телеведуча показала інтерв'ю з боксером Олександром Усиком. Але сам чемпіон світу після виходу епізоду сказав, що Марченко включила його до сцени скандального фільму без його відома. Усик назвав те, що зробила дружина Медведчука, «інформаційною війною».

Раніше Марченко здивувала анонсом нового сезону «Паломниці».

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