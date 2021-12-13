Дружина Медведчука розказала, до кого чіпляються онкологія й інші страшні болячки

Марченко: «Коли люди знають, що вони можуть надати допомогу та підтримку іншим, їхній організм знижує стрес і зменшує рівень запалення»

Дружина одіозного політика Віктора Медведчука і кума лідера країни-агресорки Володимира Путіна, Оксана Марченко знову подалася у філософськи роздуми на тему добра, милосердя, надання допомоги та як це пов’язано із хворобами. Своїми думками колишня телеведуча традиційно поділилася в соцмережі Instagram.

Марченко пише про зв’язок добрих справ та фізичного здоров’я людини, натякаючи, що скоро свято Миколая і час допомагати іншим. А ті, хто не допомагають, на думку дружини Медведчука, частіше хворіють на страшні болячки.

«Друзі, нещодавно я натрапила на цікаве дослідження, в якому вченим вдалося встановити зв'язок між взаємодопомогою та низькими маркерами рівня запалення в організмі людини. Обов'язковою умовою було не тільки приймати допомогу, але й надавати її… Низькі маркери запалення (це показники, які вказують на наявність онкологічних, серцево-судинних або інших хвороб) виявилися не просто у людей із відмінними соціальними відносинами, а саме у тих, хто надавав підтримку іншим. Отже, наявність друзів, на яких можна покластися, ще не гарантія користі для організму, якщо людина сама не виявляє готовності допомогти ближньому. Коли люди знають, що вони можуть надати допомогу та підтримку іншим, їхній організм знижує стрес і зменшує рівень запалення. Тож, друзі, допомагати іншим – дуже корисно для здоров'я, вчені довели! Незабаром починається гряда зимових свят – це чудова нагода стати помічником у Святого Миколая!», – написала Марченко.

Нагадаємо, студія «1+1» прокоментувала появу у власності компанії, яка належить дружині Медведчука.

До слова, із декларації народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука за 2019 рік стало відомо, що його дружина Оксана Марченко є кінцевою бенефіціарною власницею офшорної компанії Bolvik Ventures Ltd, яка опосередковано володіє частками каналів «1+1», «2+2» і ТЕТ.

У компанії «1+1 media» відреагувала на оприлюднену інформацію, що кум Путіна Віктор Медведчук задекларував частку в телеканалі 1+1. У медіагрупі завили, що вперше про це чують.

Згодом у Медведчука пояснили, як Оксана Марченко стала власницею телеканалів 1+1 та ТЕТ.

Раніше дружина Медведчука написала пост для інтелектуалів про живого й мертвого кота.

Таож Марченко звернулася до українців і закликала любити своїх ворогів.

До слова, журналісти показали палац Медведчука із власною церквою, перукарнею та шубосховищем.

Раніше Оксана Марченко привітала «братів і сестер» зі святом Покрови Пресвятої Богородиці і проілюструвала свій пост світлиною з онуком.