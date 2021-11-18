Дружина Медведчука написала пост для інтелектуалів про живого й мертвого кота

Марченко: «Друзі, радію, що серед моїх підписників є багато інтелектуалів, з якими можна поговорити про все на світі»

Дружина нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та кума президента країни-агресора Путіна Оксана Марченко усе частіше впадає у філософські роздуми та ділиться своїми думками з користувачами мережі у Facebook. Цього разу Марченко потішилася, що серед її підписників багато інтелектуалів, з якими можна говорити на будь-які теми, зокрема про квантову механіку та кота у шухляді.

«Друзі, радію, що серед моїх підписників є багато інтелектуалів, з якими можна поговорити про все на світі. Отже, група фізиків застосувала квантовий підхід до процесу генерації старших гармоніків у сфері інтенсивного лазерного випромінювання. Вони показали, що стан полів, створених в такому процесі, виявляється значно некласичним і можна охарактеризувати як стан кота Шредінгера. Це, на думку квантової механіки, означає, що кіт, який сидить у шухляді, одночасно і живий, і мертвий. Що думаєте з цього приводу?», – поцікавилась Марченко.

Раніше Марченко звернулася до українців і закликала любити своїх ворогів.

До слова, журналісти показали палац Медведчука із власною церквою, перукарнею та шубосховищем.

Раніше Оксана Марченко привітала «братів і сестер» зі святом Покрови Пресвятої Богородиці і проілюструвала свій пост світлиною з онуком.

Як повідомляли раніше, у своєму фільмі «Паломниця» Оксана Марченко неодноразово показувала культурних та політичних діячів, які мають відверту антиукраїнську позицію.

Раніше повідомлялося, що Оксана Марченко вважає колишню соратницю Януковича Ганну Герман своїм політичним орієнтиром.

Також кума Путіна Оксана Марченко у новій серії свого пропагандистського фільму «Паломниця» з’явилася у компанії російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримує окупацію Криму.

До слова, Марченко зняла у фільмі «Паломниця» російського пропагандиста, який шукав спасіння в монастирі в Україні. Раніше вона похрестила відомого боксера В’ячеслава Узєлкова.

Нагадаємо, 12 жовтня суд обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку. Перед цим йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу. Згодом Медведчук прокоментував домашній арешт та заявив, що на Донбасі нема війни з Росією.