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    Зоопарк чи храм? Марченко здивувала анонсом нового сезону «Паломниці» (відео)

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    Нещодавно дружина проросійського народного депутата й олігарха Віктора Медведчука оголосила про новий сезон &laquo;Паломниці&raquo; - Зоопарк чи храм? Марченко здивувала анонсом нового сезону «Паломниці» (відео)
    Нещодавно дружина проросійського народного депутата й олігарха Віктора Медведчука оголосила про новий сезон «Паломниці»
    Фото: скріншот із відео Оксани Марченко

    У відео, опублікованому на власному Ютуб-каналі, телеведуча-мільярдерка захоплюється красою тварин та птахів

    Дружина проросійського народного депутата й олігарха Віктора Медведчука, кума президента РФ Володимира Путіна Оксана Марченко нещодавно повідомила про другий сезон свого авторського пропагандистсткого фільму «Паломниця». На своєму Ютуб-каналі вона опублікувала анонс нового сезону.

    «Краса павичів в паломницькому об'єктиві Оксани Марченко», – підписала анонс першої серії другого сезону фільму Марченко.

    У ньому телеведуча-мільярдерка захоплюється красою павичів та розмірковує, що може бути більш прекрасним – павичі чи храм.

    «Хорошенька пташка, гарна пташка. Ти гарна пташка? Ой, яка гарна пташка. Яка краса, просто божественна краса. Що може бути більш прекрасним – павичі чи храм?», – говорить Оксана Марченко.

    У попередньому відео кума Медведчука зняла відео з оленем, якого годувала шматком білого хліба. За словами Марченко, тварина стала героєм її фільму.

    Як повідомляли раніше, у своєму фільмі «Паломниця» Оксана Марченко неодноразово показувала культурних та політичних діячів, які мають відверту антиукраїнську позицію.

    Раніше мільярдерка Оксана Марченко подоїла корову.

    Крім того, кума Путіна приміряла на себе образ жебрачки. У черговій серії Марченко розігрувала сценки, ніби просить подаяння під Покровським Голосіївським чоловічим монастирем.

    Марченко начепила перуку, одягла лахміття та поспілкувалася із бідними людьми, які змушені надіятися на милостиню біля монастиря. Згодом Марченко сіла в свою автівку BMW та почала розмірковувати про злидні та «брудних, хворих та вошивих людей».

    Раніше повідомлялося, що Оксана Марченко вважає колишню соратницю Януковича Ганну Герман своїм політичним орієнтиром.

    Також кума Путіна Оксана Марченко у новій серії свого пропагандистського фільму «Паломниця» з’явилася у компанії російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримує окупацію Криму.

    До слова, Марченко зняла у фільмі «Паломниця» російського пропагандиста, який шукав спасіння в монастирі в Україні. Раніше вона похрестила відомого боксера В’ячеслава Узєлкова.


    Теги: Оксана Марченко фільм
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    Зоопарк чи храм? Марченко здивувала анонсом нового сезону «Паломниці» (відео)