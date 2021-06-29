Швеція – Україна. Онлайн-трансляція матчу Євро

У Глазго визначається останній чвертьфіналіст чемпіонату континенту

Збірна України готується до історичної події. Команда Андрія Шевченка вперше в історії вийшла до плей-оф чемпіонату Європи, і тепер може зробити крок уперед. В 1/8 фіналу вона зустрічається зі Швецією і має всі шанси потрапити до вісімки найкращих збірних чемпіонату Європи.

Наразі вже відомі шість учасників 1/4 фіналу. Залишили турнір Португалія і Франція, а за вихід до півфіналу посперечаються Бельгія – Італія, Швейцарія – Іспанія, Чехія – Данія, а також переможці пар Англія – Німеччина і Швеція – Україна.

В грі не зможе взяти участь Олександр Зубков. Він єдиний, хто не увійшов до заявки на матч.

Швеція – Україна на Євро-2020. Усе цікаве в день матчу (оновлюється)

Решта - в строю. Наш склад.

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Роман Безус, 19. Артем Бєсєдін, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 26. Артем Довбик.

Тим часом Андрій Шевченко розповів, за рахунок чого буде перемагати шведів.