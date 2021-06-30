Стали відомі всі пари 1/4 фіналу чемпіонату Європи

Наступний матч на Євро збірна України проведе на Олімпійському стадіоні в Римі

Збірна України наступний матч континентальної першості проведе на Олімпійському стадіоні в Римі

Національна команда України стала останнім учасником 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Перемігши в додатковий час збірну Швеції (2:1), вона вийшла на команду Англії. Зустріч відбудеться в Римі 3 червня.

Наразі команда Андрія Шевченка сьогодні в Глазго проведе тренування, а до столиці Італії вирушить приблизно о 16:00.

Матч зі Швецією забрав багато сил. Через надмірне навантаження травмувалися Андрій Ярмоленко, Сергій Кривцов і Артем Беседін.

1/4 фіналу

Швейцарія — Іспанія (2 липня, Санкт-Петербург),

Бельгія — Італія (2 липня, Мюнхен),

Данія — Чехія (3 липня, Баку),

Україна — Англія (3 липня, Рим).

Переможець пари Бельгія — Італія в півфіналі зіграє проти переможця в швейцарсько-іспанській дуелі (6 липня в Лондоні), а сильніший у протистоянні України та Англії зустрінеться з найкращою збірною з пари Данія — Чехія (7 липня в Лондоні). Фінал Євро-2020 відбудеться на «Уемблі» 11 липня.