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    Стали відомі всі пари 1/4 фіналу чемпіонату Європи

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    Наступний матч на Євро збірна України проведе на Олімпійському стадіоні в Римі - Стали відомі всі пари 1/4 фіналу чемпіонату Європи
    Наступний матч на Євро збірна України проведе на Олімпійському стадіоні в Римі
    Фото з відкритих джерел

    Збірна України наступний матч континентальної першості проведе на Олімпійському стадіоні в Римі

    Національна команда України стала останнім учасником 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Перемігши в додатковий час збірну Швеції (2:1), вона вийшла на команду Англії. Зустріч відбудеться в Римі 3 червня.

    Наразі команда Андрія Шевченка сьогодні в Глазго проведе тренування, а до столиці Італії вирушить приблизно о 16:00.

    Матч зі Швецією забрав багато сил. Через надмірне навантаження травмувалися Андрій Ярмоленко, Сергій Кривцов і Артем Беседін.

    1/4 фіналу

    Швейцарія — Іспанія (2 липня, Санкт-Петербург),

    Бельгія — Італія (2 липня, Мюнхен),

    Данія — Чехія (3 липня, Баку),

    Україна — Англія (3 липня, Рим).

    Переможець пари Бельгія — Італія в півфіналі зіграє проти переможця в швейцарсько-іспанській дуелі (6 липня в Лондоні), а сильніший у протистоянні України та Англії зустрінеться з найкращою збірною з пари Данія — Чехія (7 липня в Лондоні). Фінал Євро-2020 відбудеться на «Уемблі» 11 липня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Стали відомі всі пари 1/4 фіналу чемпіонату Європи