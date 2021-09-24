Меркель емоційно сфотографувалася з папугами та потішила соцмережі

Меркель відвідала парк птахів у рамках прощальної поїздки свої виборчим округом

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель відвідала парк птахів і сфотографувалася з групою австралійських папуг. Про це повідомляє DW.

«Зграя австралійських райдужних лорикатів була буквально під рукою, коли Ангела Меркель вирушила в пташиний парк Vogelpark Marlow, недалеко від Ростока на північному сході Німеччини», – йдеться в повідомленні.

Птахи літали навколо Меркель і їли з паперового стаканчика з «нектаром лорі», зробленим з пилку сушених квітів, фруктового цукру, злаків і води, а також із її рук.

Меркель відвідала парк птахів у рамках прощальної поїздки своїм виборчим округом в Мекленбург-Передня Померанія.

Фотографії Меркель, що сміється, з папугами миттю розлетілися мережею й одразу ж стали мемами.

До слова, наступник Меркель підтримав «Північний потік – 2».