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    Меркель емоційно сфотографувалася з папугами та потішила соцмережі

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    Ангела Меркель сфотографувалася з групою австралійських папуг. - Меркель емоційно сфотографувалася з папугами та потішила соцмережі
    Ангела Меркель сфотографувалася з групою австралійських папуг.
    фото: dpa

    Меркель відвідала парк птахів у рамках прощальної поїздки свої виборчим округом

    Канцлерка Німеччини Ангела Меркель відвідала парк птахів і сфотографувалася з групою австралійських папуг. Про це повідомляє DW.

    «Зграя австралійських райдужних лорикатів була буквально під рукою, коли Ангела Меркель вирушила в пташиний парк Vogelpark Marlow, недалеко від Ростока на північному сході Німеччини», – йдеться в повідомленні.

    Птахи літали навколо Меркель і їли з паперового стаканчика з «нектаром лорі», зробленим з пилку сушених квітів, фруктового цукру, злаків і води, а також із її рук.

    Меркель відвідала парк птахів у рамках прощальної поїздки своїм виборчим округом в Мекленбург-Передня Померанія.

    Фотографії Меркель, що сміється, з папугами миттю розлетілися мережею й одразу ж стали мемами.

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    Меркель емоційно сфотографувалася з папугами та потішила соцмережі
    Меркель емоційно сфотографувалася з папугами та потішила соцмережі
    Меркель емоційно сфотографувалася з папугами та потішила соцмережі
    Меркель емоційно сфотографувалася з папугами та потішила соцмережі
    Меркель емоційно сфотографувалася з папугами та потішила соцмережі
    Меркель емоційно сфотографувалася з папугами та потішила соцмережі

    До слова, наступник Меркель підтримав «Північний потік – 2».

    Теги: Німеччина Ангела Меркель птахи парк
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    Меркель емоційно сфотографувалася з папугами та потішила соцмережі