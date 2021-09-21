На Дніпропетровщині поліцейські затримали фермерів-рабовласників
Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років
Як з’ясували правоохоронці, фермери мали у власності 500 га землі у Петриківському та Магдалинівському районах Дніпропетровської області. Для обробки полів та збору урожаю овочів вони пропонували робітникам пристойну платню. Натомість людей заселили у бараки й платили лише частину обіцяних коштів.
Поліцейські запідозрили трьох осіб 64, 50 та 40 років в работоргівлі. За місцями їхнього мешкання, роботи та в автомобілях відбулися обшуки за участі поліцейських управління карного розшуку за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.
Як повідомляє прес-служба поліції, правоохоронці вилучили зброю, набої, паспорти робітників, документацію, банківські картки, гроші та три автомобілі. На момент слідчих заходів у бараках перебували 60 осіб, які піддавалися трудовій експлуатації.
Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють оперативники Управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області спільно з поліцейськими відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
Наразі в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано трьох осіб. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Також відкрито кримінальне провадження за фактом зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вживаються заходи для встановлення місця перебування та затримання ще двох осіб, причетних до торгівлі людьми.
Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
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