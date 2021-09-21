На Дніпропетровщині поліцейські затримали фермерів-рабовласників

Члени злочинної групи вербували людей зі всіх областей держави для роботи на своїх сільськогосподарських угіддях.

Члени злочинної групи вербували людей зі всіх областей держави для роботи на своїх сільськогосподарських угіддях.

Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років

Як з’ясували правоохоронці, фермери мали у власності 500 га землі у Петриківському та Магдалинівському районах Дніпропетровської області. Для обробки полів та збору урожаю овочів вони пропонували робітникам пристойну платню. Натомість людей заселили у бараки й платили лише частину обіцяних коштів.

Поліцейські запідозрили трьох осіб 64, 50 та 40 років в работоргівлі. За місцями їхнього мешкання, роботи та в автомобілях відбулися обшуки за участі поліцейських управління карного розшуку за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

Як повідомляє прес-служба поліції, правоохоронці вилучили зброю, набої, паспорти робітників, документацію, банківські картки, гроші та три автомобілі. На момент слідчих заходів у бараках перебували 60 осіб, які піддавалися трудовій експлуатації.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють оперативники Управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області спільно з поліцейськими відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Наразі в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано трьох осіб. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Також відкрито кримінальне провадження за фактом зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вживаються заходи для встановлення місця перебування та затримання ще двох осіб, причетних до торгівлі людьми.

Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, в Києві 17-річний хлопець вчиняв домашнє насильство стосовно своєї бабусі, а коли на виклик приїхала поліція, стрибнув з восьмого поверху будинку.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює відповідальність за домашнє насильство.