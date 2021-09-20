У Києві судитимуть молодика, який взяв у полон власну бабусю

26-річний киянин не випускав бабусю з квартири та вимагав гроші

Оболонська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно 26-річного киянина, який систематично вчиняв домашнє насильство відносно 72-річної бабусі в присутності свого неповнолітнього брата. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами обвинувачення, підозрюваний оселився у загальному коридорі будинку під дверима квартири, в якій проживає бабуся, позбавляючи її можливості виходити з квартири. Протягом року чоловік систематично словесно ображав нецензурними висловлюваннями свою бабусю, залякував, принижував, погрожував фізичною розправою, а також вимагав грошові кошти та продукти харчування.

Побоюючись за своє життя, а також за життя своєї доньки та неповнолітнього внука, потерпіла була змушена віддавати кривднику останні кошти та готувати їжу.

Зважаючи на позицію прокурора про т, що кривдник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, а також відбував покарання за вчинення корисливих злочинів, суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі судом призначено підготовче засідання, у ході якого також буде вирішено питання щодо продовження обвинуваченому запобіжного заходу.

Чоловіку загрожує реальне покарання у виді позбавлення волі строком до двох років.

До слова, в Києві 17-річний хлопець вчиняв домашнє насильство стосовно своєї бабусі, а коли на виклик приїхала поліція, стрибнув з восьмого поверху будинку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює відповідальність за домашнє насильство.