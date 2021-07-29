В Україні посилили відповідальність за домашнє насильство

В Україні посилили відповідальність за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі

В Україні посилили відповідальність за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі

Володимир Зеленський підписав закон, який посилює відповідальність за домашнє насильство

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює відповідальність за домашнє насильство. Як повідомляє Офіс президента, документ також дозволить постраждалим отримувати компенсацію матеріальної та моральної шкоди.

«Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Кодексу України Про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі» № 1604-IX, який Верховна Рада прийняла 1 липня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

Закон передбачає, що військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти під час проходження зборів, а також особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро, рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, поліцейські несуть відповідальність за вчинення домашнього насильства на загальних підставах. Однак, до них не можуть застосувати громадські роботи, виправні роботи, адміністративний арешт.

У законі також прописано, що вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі тягне за собою штраф у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 гривень) або громадські роботи на термін від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт на термін до 10 діб.

Особі, яка протягом року вже вчиняла таке правопорушення, загрожує штраф від 20 до 40 неоподаткованих мінімумів (370-680 гривень) або громадські роботи на термін від 40 до 60 годин, або адмінарешт на термін до 15 діб.

Крім того, закон дозволяє потерпілому отримати компенсацію матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок домашнього насильства.

Указ набирає чинності на наступний день після публікації.

До слова, у Кривому Розі арештували чоловіка, який утримував на ланцюгу семирічного хлопчика.

Також столичний суд запроторив до тюрми домашнього тирана.

Як повідомлялося, в Києві буде створено Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

За шість місяців 2021 року у Києві зафіксовано 10 904 звернення стосовно домашнього та гендерно зумовленого насильства.