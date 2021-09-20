У Вінниці місцева мешканка та громадянин Австрії підуть під суд за виготовлення дитячої порнографії (фото)

За такі злочини зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна

Зловмисники діяли під виглядом дитячої модельної агенції

У Вінниці оголосили про підозру 36-річному громадянину Австрії та його 23-річній дружині за 40 злочинними фактами, пов’язаними з виготовленням та розповсюдженням дитячої порнографії, а також торгівлею людьми. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

За словами заступника начальника ГУНП у Вінницькій області Олександра Солдатова, в липні минулого року поліцейські затримали зловмисників, які під виглядом дитячої модельної агенції виготовляли та розповсюджували продукцію порнографічного характеру.

«У Вінницькому районі в приватному будинку громадянин Австрії та його дружина під виглядом модельного агентства облаштували дитячу студію, де здійснювали фото-, відеозйомку напівоголених малолітніх хлопчиків та дівчат, після чого продавали виготовлені матеріали на закритих сайтах.

Громадянину Австрії слідчі оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію), а його спільниці – за аналогічною статтею Кримінального кодексу України та ч. 2, ч.3 ст. 149 ККУ (торгівля людьми). За такі злочини зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Сумах 15-річна дівчина створила в одному з месенджерів канал, де розміщувала фото та відео неповнолітніх мешканців міста з ознаками дитячої порнографії.



