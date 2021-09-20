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    У Вінниці місцева мешканка та громадянин Австрії підуть під суд за виготовлення дитячої порнографії (фото)

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    За такі злочини зловмисникам загрожує до 12 років ув&rsquo;язнення з конфіскацією майна - У Вінниці місцева мешканка та громадянин Австрії підуть під суд за виготовлення дитячої порнографії (фото)
    За такі злочини зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна
    Фото: поліція Вінниці

    Зловмисники діяли під виглядом дитячої модельної агенції

    У Вінниці оголосили про підозру 36-річному громадянину Австрії та його 23-річній дружині за 40 злочинними фактами, пов’язаними з виготовленням та розповсюдженням дитячої порнографії, а також торгівлею людьми. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

    За словами заступника начальника ГУНП у Вінницькій області Олександра Солдатова, в липні минулого року поліцейські затримали зловмисників, які під виглядом дитячої модельної агенції виготовляли та розповсюджували продукцію порнографічного характеру.

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    У Вінниці місцева мешканка та громадянин Австрії підуть під суд за виготовлення дитячої порнографії (фото)
    У Вінниці місцева мешканка та громадянин Австрії підуть під суд за виготовлення дитячої порнографії (фото)
    У Вінниці місцева мешканка та громадянин Австрії підуть під суд за виготовлення дитячої порнографії (фото)

    «У Вінницькому районі в приватному будинку громадянин Австрії та його дружина під виглядом модельного агентства облаштували дитячу студію, де здійснювали фото-, відеозйомку напівоголених малолітніх хлопчиків та дівчат, після чого продавали виготовлені матеріали на закритих сайтах.

    Громадянину Австрії слідчі оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію), а його спільниці – за аналогічною статтею Кримінального кодексу України та ч. 2, ч.3 ст. 149 ККУ (торгівля людьми). За такі злочини зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у Сумах 15-річна дівчина створила в одному з месенджерів канал, де розміщувала фото та відео неповнолітніх мешканців міста з ознаками дитячої порнографії.

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    Теги: суд діти торгівля Вінниця торгівля людьми
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    У Вінниці місцева мешканка та громадянин Австрії підуть під суд за виготовлення дитячої порнографії (фото)