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    Волонтери шукають господаря собаці, що п’ять днів охороняв померлого власника

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    Пес пережив&nbsp;п&rsquo;ять днів ув'язнення з мертвим господарем - Волонтери шукають господаря собаці, що п’ять днів охороняв померлого власника
    Пес пережив п’ять днів ув'язнення з мертвим господарем
    фото: Kyiv Animal Rescue Group

    Поліцейські не могли потрапити до квартири, оскільки чотирилапий захищав територію

    У Києві служба порятунку тварин шукає новий дім для п’ятирічного собаки породи Кане-Корсо на ім'я Дарт. Про це йдеться у повідомленні Kyiv Animal Rescue Group у Facebook.

    Пес пробув у квартирі з померлим господарем п'ять днів.

    «26.12 по обіді рятувальна група отримала виклик від поліції з проханням забрати агресивну собаку Кане Корсо від тіла власника. Коли диспетчер запитала, куди прилаштувати собаку, сказали, що її заберуть родичі.

    На місці з’ясувалося, що собака охороняє територію та запобігає потраплянню до квартири. Рятувальники забезпечили доступ рідних та поліції. Після цього майбутні власники нібито представили собаку заспокійливе і сказали, що заберуть її на евтаназію», – зазначається у повідомленні.

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    Волонтери шукають господаря собаці, що п’ять днів охороняв померлого власника
    Волонтери шукають господаря собаці, що п’ять днів охороняв померлого власника
    Волонтери шукають господаря собаці, що п’ять днів охороняв померлого власника
    Волонтери шукають господаря собаці, що п’ять днів охороняв померлого власника
    Волонтери шукають господаря собаці, що п’ять днів охороняв померлого власника
    Волонтери шукають господаря собаці, що п’ять днів охороняв померлого власника
    Волонтери шукають господаря собаці, що п’ять днів охороняв померлого власника

    Волонтери не могли віддати собаку на смерть, тому повезли до ветеринара. Дарт цілком здоровий, він перебуває у стаціонарі однієї з клінік, наразі йому шукають дім.

    «Йому п’ять років. Кастрований. Звати Дарт. Пес пережив п’ять днів ув'язнення з мертвим господарем, зазнав серйозного стресу, але до останнього його охороняв. Шукаємо відповідальних господарів, знайомих з особливостями породи», – звернулися до небайдужих у службі порятунку тварин.

    Нагадаємо, собака прикордонників став зіркою соцмереж через патріотизм.

    Нагадаємо, у столиці дивом врятували собаку Люсю, яку називають талісманом Оболонської райдержадміністрації.

    Варто згадати, як у грудні на столичній Русанівці пес кинувся у крижану воду, щоб врятувати господаря.

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    Теги: Київ скандал тварини рятувальники
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    Волонтери шукають господаря собаці, що п’ять днів охороняв померлого власника