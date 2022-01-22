У Чернівцях волонтер врятував лебедя і поселив його в квартирі

Чоловік прихистив птаха із запаленням легень

Чернівецький волонтер прихистив птаха із запаленням легень і три тижні виходжував його вдома. Спеціально переобладнав кімнату під вольєр, купив зерно та ліки. Коли Мартін – так чоловік назвав лебедя – одужав, повернув на свободу до родичів. Про це пише ТСН.

Ще три тижні тому лебідь був на межі життя та смерті – розповідає волонтер Микола Дичка, який прихистив птаха удома. Він навіть не вставав, ховав шию, крила були опущені.

Лебедя, що знесилений помирав біля Прута, небайдужі принесли у ветклініку. Там діагностували пневмонію, виписали антибіотики, але залишити надовго птаха не могли.

Тож Микола взявся виходжувати Мартіна у квартирі, спеціально переобладнав кімнату під вольєр. Крім зерна Мартін полюбляє пшеницю, моркву і дитячу кашу. До неї волонтер додає антибіотики від пневмонії. Як правильно доглядати за птахом розповіли ветеринари та орнітологи.

Волонтерству чоловік приділяє увесь свій час, тож має чимало підопічних. Кошти на утримання тварин надсилають небайдужі. У Мартіна є кілька товаришів-сусідів – грак, якого Микола знайшов під парканом і крук з ампутованим крилом – кожен із них у цій квартирі знайшов порятунок, а також любов та турботу.

Виходжували Мартіна 20 днів. І ось коли нарешті птах зміцнів – волонтер перевіз його до села Чортория. І тепер замість маленького вольєра у квартирі – для Мартіна - озеро, де зимує ще сотня пернатих.

Нагадаємо, у Херсонській області діє незвичний притулок для тварин. Замість кішок та собак, його власник Юрій Лукашев, ще з 2015 року збирає кіз.

Також волонтер із Києва Кирило Талер у своїй квартирі облаштував єдиний в Україні приватний притулок для їжаків.

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