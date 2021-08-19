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    Осадча народила третю дитину. Горбунов показав фото

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    Щасливий батько показав перші фото малюка - Осадча народила третю дитину. Горбунов показав фото
    Щасливий батько показав перші фото малюка
    Фото з Іnstagram Юрія Горбунова

    У родині тепер виховуватимуть трьох хлопців

    У родині телеведучих Катерини Осадчої та Юрія Горбунова народився син. Про це повідомив Горбунов у своєму Іnstagram.

    «Сьогодні, 19 серпня о 5.05 ранку в нашій сім‘ї сталася щаслива, довгоочікувана подія – в нас народився ще один синочок!! Пишаюся тобою, наша матуся!! Люблю тебе! Ми безмежно щасливі!!! Яке це неймовірне відчуття перерізати пуповину,і бачити як з‘являється на світ твоя дитина!! Дякую тобі за це!!», – емоційно підписав світлини Горбунов.

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    Фото з Іnstagram Юрія Горбунова
    Фото з Іnstagram Юрія Горбунова
    Фото з Іnstagram Юрія Горбунова
    Фото з Іnstagram Юрія Горбунова
    Фото з Іnstagram Юрія Горбунова
    Фото з Іnstagram Юрія Горбунова

    Пара вже виховує спільного сина Івана і сина Осадчої від попередніх стосунків.

    Нагадаємо, раніше Осадча влаштувала фотосесію на лавандовому полі.

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    Теги: Юрій Горбунов Катерина Осадча
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    Осадча народила третю дитину. Горбунов показав фото