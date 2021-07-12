Осадча влаштувала фотосесію на лавандовому полі (фото)

Всього за кілька годин публікація ведучої зібрала близько 15 тисяч лайків та масу компліментів

Не обов'язково їхати до Провансу, щоб подивитися на квітучі поля лаванди. Такої думки дотримується Катя Осадча, яка вирушила на схожу локацію під Києвом. Про це вона написала у своєму Instagram.

Телеведуча, яка чекає на третю дитину, позувала в легкій білій сукні вільного крою та солом'яному капелюшку. «Якщо не в Прованс за лавандою, то в передмістя Києва», – підписала фото зірка.

У своєму пості Осадча також зазначила, що їй цього літа ще багато потрібно встигнути. «Майже середина літа, а ще так багато не охоплених літніх розваг, сап борди ще в коморі, хоча з балансом зараз будуть проблеми», – пожартувала вагітна ведуча.

Всього за кілька годин публікація ведучої зібрала близько 15 тисяч лайків та масу компліментів. У коментарях пишуть, що Катерині дуже пасує вагітність.

Для Каті Осадчої ця дитина стане третьою, а для її чоловіка Юрія Горбунова – другою. Зіркова пара виховує спільного сина Івана та старшого Іллю, якого телеведуча народила у першому шлюбі.

Додамо, що фронтмен гурту «Океан Ельзи» та екснардеп від партії «Голос» Святослав Вакарчук повернувся на велику сцену. Напередодні група зіграла рокенрольний сет на Atlas Weekend.

Читайте також: