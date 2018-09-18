Пекло на землі. Як виглядає життя на найбільшому сміттєзвалищі Гаїті



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Відчай і злидні в цьому місці притупляють будь-яке почуття оптимізму

Звалище біля міста Сіте-Солей є найбільшим в Гаїті. 24 години на добу тут не стихає шум самоскидів, які залишають 100 000 тонн відходів щомісяця на площі 200 акрів. На звалищі живе близько 500 сімей, які сортують відходи, щоб прогодувати себе і дітей.

Серед робітників часто відбуваються бійки за найцінніші сміттєвози. Звалище є місцем поширення різноманітних небезпечних хвороб. Зокрема, отруйні відходи потрапляють в грунт та просочуються до джерел води.

Відчай і злидні в цьому місці притупляють будь-яке почуття оптимізму.