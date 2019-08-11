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    У світі

    Одного з підозрюваних у «масових заворушеннях» у Москві доставили в реанімацію

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    <span>На акції протесту у Москві</span> - Одного з підозрюваних у «масових заворушеннях» у Москві доставили в реанімацію
    На акції протесту у Москві

    У підозрюваного діабет, але йому не дозволили взяти з собою в камеру інсулін

    Режисера російського телеканалу «Доктор» Дмитра Васильєва, який проходить як підозрюваний у справі про «масові заворушення» в Москві 27 липня, доставлено в реанімацію у зв’язку з підвищеним рівнем цукру в крові.

    Про це повідомляє ОВД-Инфо.

    «Слідчий зателефонував адвокату Тетяні Прилипко і повідомив, що Васильєва терміново госпіталізують у зв’язку з підвищеним рівнем цукру в крові. Васильєва повезли у 20 міську лікарню», – йдеться в повідомленні.

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    Пізніше стало відомо, що режисера поклали в реанімацію.

    Водночас, слідчий оголосив, що засідання з питання про обрання Васильєву запобіжного заходу відбудеться завтра, 11 серпня, об 11 годині в Басманному суді Москви.

    Дмитро Васильєв – вже тринадцятий фігурант кримінальної справи про «масові заворушення», імена яких відомі громадськості. Решті дванадцяти вже пред’явлені обвинувачення в участі у «масових заворушеннях», які нібито мали місце під час розгону несанкціонованої акції за чесні вибори, яка відбулася 27 липня в Москві. Всіх їх за рішенням суду взято під варту.

    Про затримання Васильєва стало відомо 9 серпня. Вночі його допитували в Слідчому комітеті РФ, після чого залишили в ізоляторі тимчасового тримання. У режисера діабет, але йому не дозволили взяти з собою в камеру інсулін і глюкометр.

    На акції протесту у Москві затримали юриста Фонду Навального Любов Соболь.

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