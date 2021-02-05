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    У сайтів NewsOne, ZIK і «112 Україна» відібрали домени. Вони переїхали на резервні

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    Телеканали пообіцяли продовжити роботу - У сайтів NewsOne, ZIK і «112 Україна» відібрали домени. Вони переїхали на резервні
    Телеканали пообіцяли продовжити роботу
    Фото з відкритих джерел

    Старі домени у сайтів забрали, вони були «розделеговані»

    Сайти телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK, проти яких введені санкції, більше не можуть використовувати власні доменні імена. Зараз вони доступні на резервних адресах zikua.tv, 112ua.tv и newsoneua.tv. Про це йдеться в заяві на новому сайті ZIK.

    «Старі домени у сайтів забрали, вони були «розделеговані». По суті власники доменів, сайтів телеканалів, втратили можливість їх адмініструвати», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

    Також на 5 років запровадили санкції проти каналів NewsOne, ZIK і «112 Україна», які пов’язують з кумом президента РФ, нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

    У спільній заяві телеканали пообіцяли продовжити роботу, звинувативши Зеленського в «політичній розправі над неугодними ЗМІ».

    Служба безпеки України надасть документи щодо заблокованих каналів, які належать Тарасу Козаку. Це може статися вже найближчим часом. 

    Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський оцінив можливість скасування санкцій проти каналів 112, NewsOne та Zik через суд. Він заявив, що рішення РНБО є бездоганним.

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    Теги: Віктор Медведчук ЗМІ санкції журналіст
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