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    Думки вголос

    Який телеканал найбільше виграв від блокування NewsOne, ZIK і «112 Україна»

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Який телеканал найбільше виграв від блокування NewsOne, ZIK і «112 Україна»

    Телеканал «Наш» з другої ліги рвонув в лідери, збільшивши рейтинг більше ніж в 4 (!!!) рази

    Мовою оригіналу

    Получил точные циферки по рейтингам информационных каналов за 3-4 февраля (после бана «каналов Медведчука»).

    Канал: рейт января → рейт 3-4 февраля
    (аудитория 18+, города больше 50 тысяч)

    • Прямой: 0.24 → 0.36-0.31
    • Канал 24: 0.13 → 0.12-0.10
    • Эспрессо: 0.12 → 0.18-0.21
    • Наш: 0.11 → 0.45-0.48
    • 5 канал: 0.10 → 0.13-0.11

    То есть, на этот момент телеканал «Наш» из второй лиги рванулся в лидеры, увеличив рейтинг больше чем в 4 (!!!) раза.

    Вот так собственник «Нашего» Евгений Мураев стал самым главным выгодоприобретателем от всего этого.

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Віктор Медведчук ЗМІ Євген Мураєв
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