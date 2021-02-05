Який телеканал найбільше виграв від блокування NewsOne, ZIK і «112 Україна»

Телеканал «Наш» з другої ліги рвонув в лідери, збільшивши рейтинг більше ніж в 4 (!!!) рази

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Получил точные циферки по рейтингам информационных каналов за 3-4 февраля (после бана «каналов Медведчука»).

Канал: рейт января → рейт 3-4 февраля

(аудитория 18+, города больше 50 тысяч)

Прямой: 0.24 → 0.36-0.31

Канал 24: 0.13 → 0.12-0.10

Эспрессо: 0.12 → 0.18-0.21

Наш: 0.11 → 0.45-0.48

5 канал: 0.10 → 0.13-0.11

То есть, на этот момент телеканал «Наш» из второй лиги рванулся в лидеры, увеличив рейтинг больше чем в 4 (!!!) раза.

Вот так собственник «Нашего» Евгений Мураев стал самым главным выгодоприобретателем от всего этого.

Джерело: блог Романа Шрайка

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