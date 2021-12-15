На Харківщині чоловік напав з тесаком на поліцейських

Чоловік напав на працівників поліції з саморобним ножем з пилки та завдав двом поліцейським тілесні ушкодження

Правоохоронці отримали поранення рук та обличчя

у Куп'янську чоловік під час сімейної сварки накинувся на поліцейських, які приїхали на виклик, з тесаком. Правоохоронці отримали поранення рук та обличчя. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

«Під час розмови з правоохоронцями 49-річний чоловік напав на працівників поліції з саморобним ножем з пилки та завдав двом поліцейським тілесні ушкодження в області пальців рук та обличчя», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка та доставили його до відділення поліції.

За інформацією прокуратури, чоловік раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, зокрема, за статтею про насильство в сім'ї.

Щодо нападника відкрито кримінальне провадження за статтею про замах на життя співробітника правоохоронних органів. Йому загрожує від 9 до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 27-річний мешканець одного зі сіл Самбірського району напав на поліцейських, завдав одному з них удару кулаком в обличчя та намагався заволодіти його табельною зброєю.