На Київщині застілля закінчилося кривавим убивством (відео)

Поліцейські Фастівщини затримали чоловіка, який вбив товариша

До поліції надійшло повідомлення від мешканця міста Фастів про те, що, прокинувшись зранку, він виявив тіло товариша. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, на місці події правоохоронці з'ясували, що під час спільного застілля між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.

52-річний чоловік наніс табуреткою тілесні ушкодження в область голови 38-річному знайомому. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

За результатами експертизи, чоловік помер від удару тупим предметом.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального Кодексу України.

Слідчі за процесуальним керівництвом Фастівської окружної прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає ув‘язнення на строк від семи до п‘ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, на вулиці Сім'ї Сосніних у Святошинському районі Києва чоловік забив до смерті киянина, який різав колеса автомобіля його співмешканки.